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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr.
Zu einem Feuerwehr-Großaufgebot kam es am Donnerstag in Patsch.
Patsch
05/06/2026
Brandeinsatz

Feuerwehr-Großaufgebot bei Mehrparteienhaus in Tirol: 24 Menschen evakuiert

Im obersten Stock eines Mehrparteienhaus im Bezirk Innsbruck-Land in Tirol brach am Donnerstagnachmittag ein Feuer aus. 24 Personen wurden evakuiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(203 Wörter)
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Das Feuer nahm seinen Ausgang am Balkon einer Wohnung und breitete sich aufgrund des starken Windes weiter auf den Dachstuhl aus. In der Folge rückten die Freiwilligen Feuerwehren Patsch, Lans und Ellbögen, sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck, mehrere Polizeistreifen und das Rote Kreuz zum Einsatz aus. 24 Personen wurden evakuiert und zu einer Sammelstelle gebracht.

Drei Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen

Die Zahl der Verletzten hielt sich glücklicherweise in Grenzen. „Die Bewohnerin der Wohnung wo der Brand ausgebrochen war, erlitt eine Rauchgasvergiftung“, so die Beamten. Ebenso ein 14-Jähriger und dessen Vater, welche ihr zu Hilfe geeilt waren. Des weiteren wurde ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten durch einen Schlauch am Hals verletzt.

Räucherkegel vermutlich Brandursache

„Mit großer Wahrscheinlichkeit löste ein kleiner Räucherkegel in einer geeigneten Schale durch den starken Wind den Brand aus“, erläutern die Beamten der Polizeiinspektion Lans. Durch das Feuer und die Löscharbeiten wurde die Wohnung unbewohnbar, der Dachstuhl musste teilweise abgetragen werden. „Zudem wurden auch andere Wohnungen wurden durch das Löschwasser beschädigt“, stellen die Polizisten klar. Inzwischen konnten die restlichen Parteien in das Haus zurückkehren. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

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