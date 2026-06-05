Feuerwehr-Großaufgebot bei Mehrparteienhaus in Tirol: 24 Menschen evakuiert

Das Feuer nahm seinen Ausgang am Balkon einer Wohnung und breitete sich aufgrund des starken Windes weiter auf den Dachstuhl aus. In der Folge rückten die Freiwilligen Feuerwehren Patsch, Lans und Ellbögen, sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck, mehrere Polizeistreifen und das Rote Kreuz zum Einsatz aus. 24 Personen wurden evakuiert und zu einer Sammelstelle gebracht.

Drei Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen

Die Zahl der Verletzten hielt sich glücklicherweise in Grenzen. „Die Bewohnerin der Wohnung wo der Brand ausgebrochen war, erlitt eine Rauchgasvergiftung“, so die Beamten. Ebenso ein 14-Jähriger und dessen Vater, welche ihr zu Hilfe geeilt waren. Des weiteren wurde ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten durch einen Schlauch am Hals verletzt.

Räucherkegel vermutlich Brandursache

„Mit großer Wahrscheinlichkeit löste ein kleiner Räucherkegel in einer geeigneten Schale durch den starken Wind den Brand aus“, erläutern die Beamten der Polizeiinspektion Lans. Durch das Feuer und die Löscharbeiten wurde die Wohnung unbewohnbar, der Dachstuhl musste teilweise abgetragen werden. „Zudem wurden auch andere Wohnungen wurden durch das Löschwasser beschädigt“, stellen die Polizisten klar. Inzwischen konnten die restlichen Parteien in das Haus zurückkehren. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.