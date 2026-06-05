Wetter-Umschwung: Erst Regen, dann bis zu 29 Grad in Österreich

Am heutigen Fenstertag zeigt sich das Wetter leider nicht von seiner besten Seite. Vor allem am Vormittag regnet es verbreitet, teils stark.

Heute, Freitag, zieht eine Störungszone von West nach Ost über das Land hinweg und bringt zunächst viele Wolken und etwas Regen. Am Nachmittag beginnt es im Westen Österreichs allerdings wieder aufzulockern und hier stellt sich ein Wechsel aus Sonne und Quellwolken mit lokalen Schauern ein. Die Unwetterzentrale (UWZ) gibt zudem eine orange Warnung (Markantes Wetter) für Salzburg und Tirol aus.

Der Fenstertag in Österreich

„Am längsten trüb und regnerisch bleibt es am Freitag im Südosten. Der Wind weht im Osten für einige Stunden mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, sonst lässt er nach Störungsdurchzug hingegen bald nach“, heißt es seitens der GeoSphere Austria. Tageshöchsttemperaturen erreichen 13 bis 20 Grad. In Salzburg und Tirol könnte es unter Umständen auch etwas ungemütlich werden, die UWZ gibt eine Wetterwarnung für diese beiden Bundesländer aus. In Kärnten kommt es in der Früh und am Vormittag verbreitet zu Regen und Regenschauer, prognostizieren die Wetterexperten. Auch ein paar Gewitter kann es an der Südgrenze des Landes geben.

©UWZ Für TIrol und Salzburg gibt es eine Wetterwarnung.

Der Samstag aus Wettersicht

In der Osthälfte verläuft der Samstag sehr sonnig mit ein paar Quellwolken am Nachmittag und einer geringen Schauerneigung über den Bergen. In der Westhälfte ziehen im Tagesverlauf allerdings vorübergehend Wolkenfelder mit Regenschauern durch. „Erst zum Abend hin treffen die Wolkenfelder mit teils gewittrigen Schauern dann auch in Niederösterreich und der westlichen Obersteiermark ein. Der Wind weht schwach bis mäßig“, berichten die Meteorologen der GeoSphere. Frühtemperaturen liegen bei 5 bis 13 Grad, untertags wird es mit 20 bis 27 Grad wärmer, mit den höchsten Werten im Osten.

Magst du Regenwetter? Ja, ich liebe es Nein, ich will, dass die Sonne scheint Manchmal Nur wenn ich einen Regenschirm dabei habe Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Am Sonntag kommen 29 Grad

Oft ist es am Sonntag recht sonnig. Es bilden sich zwar einige Quellwolken, vor allem im Bergland, aber nur vereinzelt entstehen daraus Schauer. Im Süden und Südwesten kann es über den Bergen auch isolierte Gewitter geben. Der Wind weht an der Alpennordseite mäßig vereinzelt auch lebhaft aus westlichen Richtungen, sonst bleibt es eher schwach windig. Frühtemperaturen liegen bei 9 bis 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen erreichen am Sonnrag 21 bis 29 Grad.

Das Wochenend-Wetter im Überblick: Freitag: Eine Störungszone bringt von West nach Ost Wolken und Regen. Am Nachmittag lockert es im Westen mit Sonne und Schauern auf, im Südosten bleibt es am längsten trüb. Höchstwerte: 13 bis 20 Grad .

Samstag: Zweigeteiltes Wetter. Im Osten wird es sehr sonnig und warm. Im Westen ziehen tagsüber Schauer durch, die abends mit Gewittern auch Niederösterreich und die Obersteiermark erreichen. Höchstwerte: 20 bis 27 Grad (am wärmsten im Osten).

Sonntag: Überwiegend recht sonnig mit sommerlichen Temperaturen. Am Nachmittag bilden sich Quellwolken; im Bergland sowie im Süden/Südwesten sind isolierte Gewitter möglich. Höchstwerte: 21 bis 29 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2026 um 08:01 Uhr aktualisiert