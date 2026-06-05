Schwerer Unfall mit Hubschraubereinsatz: Auch drei Kinder im Krankenhaus

Am Donnerstag kam es auf der L2129 in St. Pölten, NIederösterreich, zu einem schweren Unfall. Fünf Personen wurden verletzt, ein Mann schwer.

Ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten lenkte am 4. Juni 2026, gegen 11.35 Uhr, ein Auto auf der L2129 in Purkersdorf, Bezirk St. Pölten, aus Richtung Irenental kommend in Fahrtrichtung B44. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Pkw auf das rechte Straßenbankett, stieß gegen einen Straßenleitpflock und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einer 43-jährigen Frau aus dem Bezirk St. Pölten gelenkt wurde.

Fünf Personen verletzt

Der 30-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Die 43-Jährige und drei mitfahrende Kinder im Alter von 11 und 14 Jahren erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Tulln verbracht.