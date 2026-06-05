Ab Juli: Dieser neue Bonus bringt bis zu 240 Euro monatlich

Es gibt in Österreich gute Neuigkeiten für Alleinerziehende in Österreich. Es gibt ab 1. Juli einen neuen Bonus. Dieser bringt bis zu 240 Euro monatlich.

Finanzielle Hilfe für Alleinerziehende in Österreich

Der Sozialausschuss des Nationalrats hat grünes Licht für den von der Regierung geplanten Unterstützungsfonds für Alleinerziehende gegeben. Bis zu 35 Mio. Euro jährlich sollen für die finanzielle Entlastung von Alleinerziehenden zur Verfügung stehen, die für ihre Kinder weder Unterhalt noch Unterhaltsvorschuss bekommen. Auch wenn die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen unzumutbar ist, etwa wenn ein Betretungsverbot gegenüber dem gewalttätigen Partner ausgesprochen wurde oder eine Frau wegen häuslicher Gewalt in ein Frauenhaus geflüchtet ist, soll der Fonds einspringen können. Ziel des Vorhabens ist es, soziale Notlagen zu beseitigen.

Unterstützungsfonds für Alleinerziehende

Gemäß den Erläuterungen zur Regierungsvorlage (503 d.B.) geht das Sozialministerium von rund 12.400 Kindern und Jugendlichen aus, für die künftig eine Unterstützungsleistung gewährt wird. Konkret sollen betroffene Alleinerziehende für jedes Kind monatlich ca. 240 Euro erhalten. Der Betrag orientiert sich am halben Richtsatz für pensionsberechtigte Halbwaisen (derzeit 481,23 Euro) und soll grundsätzlich zwölfmal jährlich ausgezahlt werden. Für Halbwaisen, die keine Halbwaisenrente erhalten, sind zwei zusätzliche Monatsbeträge vorgesehen. Zudem kann von Gewalt betroffenen Frauen in besonderen Härtefällen eine ergänzende Starthilfe in Form einer Einmalzahlung von bis zu 4.000 Euro gewährt werden. Hier rechnet das Sozialministerium mit 900 Fällen bis zum Jahr 2031. Auch eine allgemeine Härtefallklausel ist in der Regierungsvorlage verankert.

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Für Kinder bis 18

Den neuen Bonus gibt es grundsätzlich für Kinder bis zu ihrem 18. Geburtstag. Wichtig ist jedoch, dass man die Unterstützung alle zwölf Monate neu beantragen muss. Wenn sich im Alltag etwas ändert, das wichtig für das Geld ist, muss man das innerhalb von 21 Tagen melden. Es gibt aber auch Ausnahmen, bei denen das Geld länger gezahlt wird: Macht das Kind gerade eine Schule oder eine Lehre fertig, kann die Hilfe um ein Jahr verlängert werden. Auch für junge Erwachsene mit einer schweren Behinderung, die nicht arbeiten können, gibt es das Geld über den 18. Geburtstag hinaus.

So viel darf man verdienen

Damit man die Unterstützung bekommt, darf das eigene Nettoeinkommen nicht höher als 2.768 Euro im Monat sein. Dieser Betrag wird in Zukunft jedes Jahr an die Teuerung angepasst. Das Beste daran: Normales staatliches Geld für die Kinder, wie die Familienbeihilfe, das Kinderbetreuungsgeld oder der Kinderabsetzbetrag, wird hier nicht mitgezählt. Man muss übrigens nicht die österreichische oder eine EU-Staatsbürgerschaft haben, um das Geld zu bekommen. Auch Alleinerziehende, die als Flüchtlinge oder aus Drittstaaten in Österreich leben, haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch darauf. Sollte ein Antrag einmal abgelehnt werden, kann man sich an eine eigene Beschwerdestelle im Sozialministerium wenden.

Gesetz soll am 1. Juli 2026 in Kraft treten

Begründet wird die Einrichtung des Fonds von der Regierung damit, dass Alleinerziehende und Kinder aus Alleinerziehenden-Haushalten – statistisch nachgewiesen – besonderen wirtschaftlichen und sozialen Belastungen ausgesetzt sind. Ist der Vater der Kinder beispielsweise nicht greifbar oder nicht leistungsfähig, etwa weil er krank ist oder sich ins Ausland abgesetzt hat, haben Betroffene auch keinen Anspruch auf einen Unterhaltsvorschuss. Ist der zweite Elternteil verstorben, steht Kindern außerdem nur dann eine Halbwaisenrente zu, wenn dieser vor dem Tod eine bestimmte Zahl von Versicherungszeiten erworben hat. In Kraft treten soll das Gesetz mit 1. Juli 2026, für heuer rechnet Sozialministerin Korinna Schumann in diesem Sinn mit Kosten von 15,4 Mio. Euro. Für die kommenden Jahre werden Ausgaben zwischen 29,85 Mio. Euro im Jahr 2027 und 31,38 Mio. Euro im Jahr 2030 erwartet. Sollten mit der geplanten Kindergrundsicherung gesonderte Unterstützungsleistungen für Alleinerziehende hinfällig werden, könnte der Fonds spätestens Ende Oktober 2030 auslaufen.