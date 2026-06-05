Marko Arnautovic gewährt seltene Einblicke in sein Privatleben

Erstmals gewähren Sarah und Marko Arnautovic gemeinsam mit ihren Töchtern private Einblicke in ihr Familienleben. Die neue Dokureihe „Team Arnautovic“ zeigt den Alltag hinter dem Fußballstar - ehrlich, emotional und ungefiltert.

Kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 öffnet die Familie Arnautovic erstmals die Türen zu ihrem Privatleben. In der neuen Dokureihe „Team Arnautovic“, die am Sonntag um 20.15 Uhr auf JOYN und PULS 4 zu sehen ist, geben Sarah und Marko Arnautovic gemeinsam mit ihren Töchtern Emilia und Alicia einen ehrlichen und ungefilterten Einblick in ihren Alltag.

Sarah und Marko Arnautovic zeigen sich ganz privat

Dabei wird deutlich, dass das Leben an der Seite eines internationalen Fußballstars weit mehr bedeutet als Glamour und öffentliche Auftritte. Während Marko Arnautovic zwischen Verein, Nationalteam und WM-Vorbereitung pendelt, hält Ehefrau Sarah den Familienalltag am Laufen. Aufgrund der Kinder lebt die Familie derzeit sogar in zwei Ländern: Marko in Serbien, Sarah mit den Töchtern in Bologna. „Wir leben gerade getrennt, wir haben das aufgrund der Kinder entschieden“, erzählt Sarah Arnautovic. Denn ihr Familien-Alltag folgt keinen Regeln. Keine festen Wohnorte, dauernde Umzüge, ständige Anpassungen, und doch ist es ein Leben, das die Arnautovics bewusst und vereint meistern. „Ich lebe meinen Traum. Ich wollte eine Familie und ich hab‘ sie“, gesteht Sarah. Und auch Marko ist sich den Opfern bewusst, die seine Frau und seine Familie bringen muss. Egal ob Kinder, Haustiere, Umzugsplanung oder mehr, Sarah organisiert „das alles ohne einen Ehemann“.

©Puls 4

„Team Arnautovic“

Die Doku zeigt die Herausforderungen, die mit diesem Lebensmodell verbunden sind – von räumlicher Trennung über ständige Anpassungen bis hin zu den organisatorischen Aufgaben des Familienlebens. Gleichzeitig wird aber auch sichtbar, wie eng die Familie trotz der Distanz zusammenhält. „Team Arnautovic“ wirft damit einen Blick hinter die Kulissen des Spitzensports und erzählt die Geschichte einer Familie, die Herausforderungen gemeinsam meistert und als echtes Team zusammensteht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2026 um 09:12 Uhr aktualisiert