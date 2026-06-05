Millionen-Investition in Österreich: HOFER baut zwei neue Logistikzentren

In Pinsdorf in Oberösterreich wird dafür ein neues Logistikzentrum gebaut, indem ein bereits vorhandenes Gebäude passend umgestaltet wird. Das bringt auch neue Arbeitsplätze in die Region. Parallel dazu wird das bestehende Lager in Trumau (Niederösterreich) vergrößert. Aktuell wird das Projekt noch geplant. Los gehen soll es mit dem Bau im Jahr 2027, damit das neue Zentrum 2028 fertig ist.

Nächstes Logistikzentrum wird erweitert

Ein Jahr später wird das bestehende Logistikzentrum in Trumau erweitert, wodurch auch hier ein Obst & Gemüse-Logistikzentrum geschaffen wird. Die beiden Standorte sind notwendig, um ein noch frischeres Kundenangebot an Obst & Gemüse sowie eine noch raschere Warendrehung realisieren zu können. Mit der Inbetriebnahme der neuen Logistikstandorte investiert HOFER in die Zukunft des Unternehmens und kann so langfristig die gesteigerte Kundennachfrage und ein noch frischeres Sortiment sicherstellen.

Effizientere Wege

Diese strategische Entscheidung ist Teil der Umsetzung des Diskontprinzips von HOFER, das darauf abzielt, die Effizienz der Lieferkette zu maximieren. Das neue Logistikzentrum in Pinsdorf und der Neubau in Trumau werden als zentrale Anlaufstelle für das Obst- & Gemüse-Sortiment fungieren und mit modernster – teilweise automatisierter – Technologie ausgestattet sein. Mit dieser neuen Struktur wird die Logistik von HOFER noch effizienter und kann so auch in Zukunft die Versorgungssicherheit in Österreich gewährleisten.