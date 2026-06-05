Eurofighter am österreichischen Himmel: Das ist der Grund

Von 8. bis 19. Juni führen die österreichischen Luftstreitkräfte das erste Überschalltraining dieses Jahres durch. Pro Tag sind jeweils zwei Überschallflüge zwischen 8 Uhr und 16 Uhr geplant. Im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 13 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen erfolgen keine Trainingsflüge mit Überschallgeschwindigkeit.

Reale körperliche Belastungen

Auch im Überschallbereich hat ein sicherer Flugbetrieb und die Flugsicherheit höchste Priorität. Die Piloten trainieren deshalb unter realen körperlichen Belastungen, welche im Simulator nicht dargestellt werden können. Die enge und äußerst zeitkritische Koordinierung zwischen Militärpiloten, Radarleitoffizieren und der militärischen sowie zivilen Flugsicherung ist ein weiterer wesentlicher Teil des Trainings. Geflogen wird beinahe über dem gesamten Bundesgebiet mit Ausnahme von Ballungsräumen sowie den Bundesländern Tirol und Vorarlberg. Die Fluggebiete werden in Zusammenarbeit mit der zivilen Flugsicherung festgelegt. Die Überschallgeschwindigkeit beginnt bei ca. 1.200 km/h. Nähert sich ein Eurofighter dieser Geschwindigkeit, kommt es zu Stoßwellen am Flugzeug. Diese Stoßwellen können am Boden als Überschallknall wahrgenommen werden.

Zwei Bundesländer werden „verschont“

Zur Reduzierung der bodennahen Schallausbreitung setzt das Bundesheer bei Überschalltrainingsflügen mehrere Maßnahmen um: Die Beschleunigungsphasen der Eurofighter werden dabei so kurz wie möglich gehalten. Zusätzlich wird die Schallverteilung laufend dokumentiert, um eine mehrfache Beschallung gleicher Gebiete auf ein Minimum zu reduzieren. Während Ballungsräume rund um die Landeshauptstädte sowie die Bundeshauptstadt von Überschallflügen ausgenommen werden, können Flüge im Unterschallbereich jedoch jederzeit stattfinden. Darüber hinaus erfolgen die Überschallflüge in Höhen von mehr als 12.500 Metern, wodurch die Auswirkungen eines möglichen Überschallknalls am Boden deutlich reduziert werden. Die (Laut-) Stärke des Überschallknalles ist unter anderem abhängig von der Flughöhe, der Geländestruktur und der Wetterlage.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2026 um 09:37 Uhr aktualisiert