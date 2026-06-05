Minusstunden und Urlaub gestrichen: Frau erhält 1.963 Euro zurück

Nach ihrer Kündigung wollte sie nur sicher sein, dass ihre Endabrechnung stimmt. Die Kontrolle bei der AK brachte die Wahrheit ans Licht: Zu Unrecht verrechnete Minusstunden und gestrichener Urlaub kosteten sie fast 2.000 Euro.

Eine Brot- und Gebäcksausführerin aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung traute ihrer Endabrechnung nach der Kündigung nicht ganz und lag damit goldrichtig.

Eine Brot- und Gebäcksausführerin aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung traute ihrer Endabrechnung nach der Kündigung nicht ganz und lag damit goldrichtig.

Eine Brot- und Gebäcksausführerin aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung traute ihrer Endabrechnung nach der Kündigung nicht ganz und lag damit goldrichtig. Bei einer Überprüfung durch die Arbeiterkammer Oberösterreich stellte sich heraus, dass ihr ehemaliger Arbeitgeber mehrere Fehler zu ihren Ungunsten gemacht hatte. Am Ende erhielt die Frau eine Nachzahlung von insgesamt 1.963 Euro.

Kündigungsfrist nicht eingehalten

Die Beschäftigte war bei einer Bäckerei im Bezirk Urfahr-Umgebung tätig gewesen. Nachdem das Arbeitsverhältnis beendet worden war, legte sie ihre Endabrechnung der Arbeiterkammer vor. Dort wurde rasch festgestellt, dass die Kündigung nicht fristgerecht erfolgt war. Dadurch stand der Frau weiterhin Entgelt bis zum Ende der gesetzlichen Kündigungsfrist zu. Besonders problematisch war laut Arbeiterkammer jedoch ein weiterer Punkt: Die Bäckerei hatte der Mitarbeiterin Minusstunden angelastet und dafür Urlaubstage gegengerechnet. Dabei soll die Frau an den betreffenden Tagen nachweislich gearbeitet haben. Die Arbeiterkammer machte deshalb die offenen Ansprüche geltend und erreichte für ihr Mitglied eine Nachzahlung von 1.963 Euro.

AK warnt vor unzulässigen Minusstunden

AK-Präsident Andreas Stangl betont, dass Arbeitnehmer in solchen Fällen ihre Rechte kennen sollten. „Es ist nicht zulässig, Beschäftigten Minusstunden zu verbuchen, weil man sie wegen geringer Auftragslage früher nach Hause schickt“, erklärt Stangl. Auch beim Thema Urlaub sei die Rechtslage eindeutig: „Klar ist, dass Urlaub Vereinbarungssache zwischen Beschäftigten und Betrieben ist und daher nicht einseitig abgezogen werden kann.“

Endabrechnung prüfen lassen

Die Arbeiterkammer empfiehlt Arbeitnehmern deshalb, ihre Endabrechnung nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses genau kontrollieren zu lassen. „Eine Kontrolle der Endabrechnung bei der Arbeiterkammer am Ende eines Arbeitsverhältnisses ist immer sinnvoll“, so AK-Präsident Stangl.