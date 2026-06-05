Viraler Trend bei LIDL: Sushi am Stiel
Es gibt in Social Media immer wieder neue Trends. Derzeit beliebt ist das Sushi am Stiel. Das kann man aktuell bei LIDL kaufen.
Wer glaubt, bei Sushi sei kulinarisch bereits alles erfunden, hat die Rechnung ohne Social Media gemacht. Auf TikTok und Instagram geht derzeit ein neuer Food-Trend durch die Decke: Sushi am Stiel (im Englischen oft als Sushi Pops oder Sushi Ice Cream bezeichnet). Derzeit kann man es bei LIDL in Österreich kaufen.
Was ist Sushi am Stiel?
Das Prinzip ist so einfach wie genial: Klassische Sushi-Zutaten wie gezuckerter Sushireis, cremige Avocado, frischer Lachs oder Thunfisch und knackige Gurken werden in eine Silikonform (meistens in klassischen Eis-am-Stiel-Formen) geschichtet und festgedrückt. In die Mitte kommt ein Holzstiel. Nach dem Kühlen wird das Ganze aus der Form gelöst, mit Spicy Mayo, Unagi-Sauce, Sesam oder Röstzwiebeln getoppt und wie ein Eis abgetupft in Sojasauce genossen.
Wirst du das Sushi am Stiel probieren?
Derzeit bei LIDL erhältlich
Derzeit kannst du das Sushi am Stiel bei LIDL kaufen. Allerdings nur mehr bis einschließlich morgen. Ob der Discounter das virale Trendprodukt dann ganz ins Sortiment aufnimmt, weiß man derzeit noch nicht.
Hier könntest du das Sushi am Stiel noch finden:
Große asiatische Supermärkte in den Landeshauptstädten (wie die Kette Lili Markt, der Nakwon Supermarkt oder Asia Co in Wien und Graz) reagieren extrem schnell auf TikTok-Trends. In deren Tiefkühl-Ecken findet man importierte Eis-am-Stiel-Formen, die bereits mit Sushi-Reis, Fisch oder vegetarischen Alternativen gefüllt sind.
2. Trend-Gastronomie & Sushi-Bars
Einige moderne Sushi-Restaurants und Fusion-Lokale in Österreich haben den Trend für ihre Speisekarten entdeckt (oft deklariert als „Sushi Pops“ oder „Sushi Lollipops“).
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Tipp: Vor allem Lokale, die auf „Running Sushi“ oder modernes Streetfood spezialisiert sind, bieten die Spieße immer öfter als stylisches Fingerfood an.
3. Die Do-it-Yourself-Variante (Der eigentliche Trend)
Da das Fertig-Produkt im Handel oft schnell ausverkauft ist, machen es die meisten Österreicher:innen derzeit einfach selbst. Alles, was man dafür braucht, gibt es dauerhaft in jedem Supermarkt:
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Die Form: Günstige Silikon-Eisformen (z. B. von Amazon, Müller oder Depot).
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Die Füllung: Sushireis, Avocado, Räucherlachs oder Mango fest hineinpressen, Holzstiel rein, kurz ins Eisfach zum Festwerden – fertig.
KI-Hinweis: Die Infobox wurde mittels KI hergestellt, vor Veröffentlichung wurde der Inhalt aber von einem Redakteur sorgfältig überprüft.