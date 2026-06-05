Viraler Trend bei LIDL: Sushi am Stiel

Es gibt in Social Media immer wieder neue Trends. Derzeit beliebt ist das Sushi am Stiel. Das kann man aktuell bei LIDL kaufen.

Derzeit geht das Sushi am Stiel viral, in Österreich kannst du es derzeit bei LIDL kaufen.

Derzeit geht das Sushi am Stiel viral, in Österreich kannst du es derzeit bei LIDL kaufen.

Wer glaubt, bei Sushi sei kulinarisch bereits alles erfunden, hat die Rechnung ohne Social Media gemacht. Auf TikTok und Instagram geht derzeit ein neuer Food-Trend durch die Decke: Sushi am Stiel (im Englischen oft als Sushi Pops oder Sushi Ice Cream bezeichnet). Derzeit kann man es bei LIDL in Österreich kaufen.

Was ist Sushi am Stiel?

Das Prinzip ist so einfach wie genial: Klassische Sushi-Zutaten wie gezuckerter Sushireis, cremige Avocado, frischer Lachs oder Thunfisch und knackige Gurken werden in eine Silikonform (meistens in klassischen Eis-am-Stiel-Formen) geschichtet und festgedrückt. In die Mitte kommt ein Holzstiel. Nach dem Kühlen wird das Ganze aus der Form gelöst, mit Spicy Mayo, Unagi-Sauce, Sesam oder Röstzwiebeln getoppt und wie ein Eis abgetupft in Sojasauce genossen.

Wirst du das Sushi am Stiel probieren? Habe ich schon Ja! Nein Ich mag kein Sushi Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Derzeit bei LIDL erhältlich

Derzeit kannst du das Sushi am Stiel bei LIDL kaufen. Allerdings nur mehr bis einschließlich morgen. Ob der Discounter das virale Trendprodukt dann ganz ins Sortiment aufnimmt, weiß man derzeit noch nicht.