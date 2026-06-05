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/ ©Montage: Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Motorrad und eine Kerze.
Zu einem schrecklichen Unfall kam es gestern in Niederösterreich.
Schwechat
05/06/2026
Unfall

Drama zu Fronleichnam: 28-jähriger Motorradfahrer stirbt noch vor Ort

Zu einer Tragödie kam es an Fronleichnam in Schwechat, Niederösterreich. Ein 28-jähriger Motorradfahrer verlor bei einem Unfall sein Leben.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)
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Ein 28-jähriger Wiener lenkte am 4. Juni 2026, gegen 20.05 Uhr, ein Motorrad auf der Mannswörther Straße in Schwechat in Fahrtrichtung Mannswörth und dürfte vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Motorrad verloren haben. Das Motorrad prallte gegen eine Laterne und blieb im Kreisverkehr liegen. Der 28-Jährige verstarb an der Unfallstelle.

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