Drama zu Fronleichnam: 28-jähriger Motorradfahrer stirbt noch vor Ort

Zu einer Tragödie kam es an Fronleichnam in Schwechat, Niederösterreich. Ein 28-jähriger Motorradfahrer verlor bei einem Unfall sein Leben.

Ein 28-jähriger Wiener lenkte am 4. Juni 2026, gegen 20.05 Uhr, ein Motorrad auf der Mannswörther Straße in Schwechat in Fahrtrichtung Mannswörth und dürfte vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Motorrad verloren haben. Das Motorrad prallte gegen eine Laterne und blieb im Kreisverkehr liegen. Der 28-Jährige verstarb an der Unfallstelle.