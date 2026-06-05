Fans aus dem Häuschen: Naschenweng und Ski-Star feiern musikalisches Duett

Melissa Naschenweng sorgt bei der Saisonabschluss-Feier von Ski-Olympiasieger Franjo von Allmen in der Schweiz für einen besonderen Moment – gemeinsam stehen die beiden auf der Bühne und feiern mit den Fans.

Bei einer großen Saisonabschluss-Feier in seinem Heimatort Zweisimmen hat der Schweizer Olympiasieger Franjo von Allmen nicht nur seine sportlichen Erfolge mit Fans gefeiert, sondern auch musikalisch für Überraschung gesorgt. Der Skiprofi trat selbst auf die Bühne – und bekam dabei prominente Unterstützung aus Österreich.

Überraschung in der Schweiz: Naschenweng singt mit Olympia-Held

Mit dabei war die Kärntner Sängerin Melissa Naschenweng, die auch als „Alpenbarbie“ bekannt ist. Sie war zuvor bereits in der Schweiz für Auftritte unterwegs und reiste anschließend direkt weiter ins Berner Oberland, wo die Feier stattfand. Dort traf sie auf den Skistar und seine begeisterten Fans, die sich „Franatiker“ nennen. Ein besonderer Höhepunkt des Abends war ein gemeinsamer musikalischer Moment der beiden: Von Allmen griff zur Akustikgitarre und sang gemeinsam mit Naschenweng ihren bekannten Titel „I steh auf Bergbauernbuam“. Das Publikum feierte die ungewöhnliche Kombination aus Wintersport und Schlager begeistert. Für die Fans wurde der Abend damit zu einem besonderen Erlebnis zwischen Sport, Musik und Show.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2026 um 10:48 Uhr aktualisiert