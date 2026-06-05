Waffendieb fuhr Auslagenscheibe mit Auto kaputt

In St. Anton am Arlberg, Tirol, kam es gestern in der Nacht zu einem eher spektakulären Einbruch. Ein Mann fuhr mit einem Auto gegen die Auslage eine Geschäftes.

Am 4. Juni 2026, gegen 23 Uhr, stellte eine Streife der Polizeiinspektion St. Anton am Arlberg nach vorangegangener Alarmauslösung einen Einbruch in ein Waffengeschäft in St. Anton am Arlberg fest. Beim Geschäft wurde eine Scheibe eingeschlagen und mehrere Waffen aus einer Vitrine im Schauraum gestohlen.

Scheibe mit Auto „eingeschlagen“

Die Scheibe wurde eingeschlagen, indem mit dem Fahrzeug dagegen gefahren wurde. Bei der anschließenden Fahndung konnte ein Mann mit dem Tatfahrzeug angehalten und festgenommen werden. Das Diebesgut wurde jedoch nicht gefunden. Die Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt.