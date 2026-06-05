Schritte-Challenge: Österreicher umrunden die Erde gleich 14-mal

Die Initiative „Österreich zu Fuß“ hat mit einer bundesweiten Schritte-Challenge ein deutliches Zeichen für mehr Bewegung im Alltag gesetzt. Rund um den nationalen Tag des Zu-Fuß-Gehens wurde erstmals eine österreichweite Aktion dieser Art umgesetzt – mit überraschend großem Erfolg. Statt der ursprünglich anvisierten 100 Millionen Schritte wurden im gesamten Land rund 700 Millionen Schritte gesammelt. Umgerechnet entspricht diese Leistung etwa 14 Erdumrundungen und zeigt das breite Interesse an aktiver und nachhaltiger Mobilität.

Österreich zu Fuß: Schritte-Challenge umrundet 14-mal die Erde

Unterstützt wurde die Aktion von den österreichischen Verkehrsverbünden sowie den ÖBB, wodurch eine breite Teilnahme aus unterschiedlichen Regionen ermöglicht wurde. Auch politisch wurde die Initiative positiv hervorgehoben: Die hohe Beteiligung zeige, dass das Gehen im Alltag für viele Menschen eine wichtige Rolle spielt und einen Beitrag zu Gesundheit, Lebensqualität und Klimaschutz leisten kann. Die Schritte-Challenge ist Teil einer größeren Bewegung, die 2025 mit der Einführung des nationalen Tags des Zu-Fuß-Gehens gestartet wurde. Seitdem hat sich daraus eine stetig wachsende Initiative entwickelt, die Gemeinden, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Vereine zur aktiven Teilnahme motiviert.

Weltweit 4,8 Milliarden Schritte

Auch international wurde das Projekt sichtbar: Im Rahmen eines „International Walking Day“ beteiligten sich Menschen aus 67 Ländern an einer globalen Schritte-Aktion. Insgesamt wurden dabei 4,8 Milliarden Schritte registriert – das entspricht rund 96 Erdumrundungen und unterstreicht die weltweite Reichweite der Initiative. Mit der Aktion will „Österreich zu Fuß“ das Bewusstsein für die Bedeutung des Gehens im Alltag weiter stärken. Im Fokus steht dabei nicht nur die gesundheitliche Wirkung, sondern auch die Möglichkeit, kurze Wege klimafreundlich und unkompliziert zurückzulegen – oft in Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der nächste Impuls für aktive Mobilität folgt bereits im September beim Rad- und Fußverkehrsgipfel in Eisenstadt, bei dem Expertinnen und Experten aus dem In- und Ausland über zukünftige Konzepte nachhaltiger Mobilität diskutieren werden.