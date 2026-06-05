Drama in Wien: Fünfjähriger stürzt aus dem dritten Stock

An Fronleichnam kam es zu einem Drama im 21. Wiener Bezirk. Ein Fünfjähriger stürzte aus dem Fenster aus dem dritten Stock.

Ein fünfjähriger Bub ist am gestrigen Tag aus einem Fenster im dritten Stockwerk gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Laut Angaben des Vaters spielte das Kind in seinem Zimmer, während er sich im Nebenzimmer aufhielt. Die beiden sprachen zunächst noch miteinander. Dann geschah das Unglück.

Bub schwer verletzt

Als der Fünfjährige plötzlich nicht mehr antwortete, begab sich der Vater in das Kinderzimmer. Dort stellte er fest, dass das zuvor geschlossene Fenster geöffnet war und sich sein Sohn nicht mehr im Raum befand. Beim Blick aus dem Fenster entdeckte der Vater das Kind auf einer darunterliegenden Wiese liegend und verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Der Bub wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.