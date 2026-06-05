Nach über 30 Jahren: Traditions-Elektriker meldet Konkurs an

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass über das Vermögen der Ing. Josef Ecker Gesellschaft m.b.H. a ein Konkursverfahren am Landesgericht Korneuburg eröffnet wurde.

Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wolkersdorf im Weinviertel, Niederösterreich, die seit Jahrzehnten im Bereich der Elektroinstallation tätig ist. Zu den wesentlichen Geschäftsfeldern zählen klassische Elektroinstallationen, Photovoltaikanlagen, Stromspeicherlösungen sowie Mess- und Regelungstechnik.

Familienbetrieb

Das Unternehmen war über viele Jahre hinweg ein klassischer Familienbetrieb mit bis zu rund 30 Mitarbeitern, wobei zuletzt ein deutlich reduzierter Personalstand bestand, berichtet der AKV. Die Gründe für das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz führt das Unternehmen auf einen erheblichen Rückgang an Aufträgen sowie wirtschaftlich nicht mehr tragfähige Preisstrukturen zurück. Hinzu kommen gesundheitliche Probleme des Geschäftsführers, wodurch die operative Führung des Unternehmens zusätzlich erschwert wurde.

Forderungen von 300.000 Euro

Gemäß den vorliegenden Unterlagen sind von diesem Verfahren derzeit 18 Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund 300.000 Euro betroffen. Zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung sind 5 Dienstnehmer im Unternehmen beschäftigt. Eine Unternehmensfortführung erscheint derzeit insoweit möglich, als laufende Restaufträge noch abgewickelt werden sollen. Nichtsdestotrotz strebt die Insolvenzschuldnerin keine Sanierung an, weshalb von einer Liquidation des Unternehmens auszugehen ist.