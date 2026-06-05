Nach Crash: Aggressiver Unfall-Lenker flüchtet durch Fluss vor der Polizei

Am gestrigen Donnerstag kam es zu einer eher spektakulären Fahrerflucht. Ein Mann baute einen Unfall und flüchtete dann durch einen Fluss vor der Polizei.

Mehrere Streifen des Bezirks St. Pölten wurden am 4. Juni 2026, gegen 18.30 Uhr, von der Landesleitzentrale der Landespolizeidirektion Niederösterreich zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht nach Prinzersdorf, Niederösterreich, beordert. Der Lenker sei aggressiv gewesen und sei geflüchtet.

Zeuge zog ihn aus dem Auto

Das Auto lag auf dem Fahrzeugdach am Auweg. Ein Zeuge habe den Verunfallten aus dem Fahrzeug gezogen. Laut Zeugen sei der verletzte Pkw-Lenker in Richtung Pielachfluss gelaufen und habe diesen in unbekannte Richtung durchquert. Die Polizeibediensteten fanden im Unfallfahrzeug unter anderem eine Geldbörse, ein Mobiltelefon, Tabletten, Suchtmittel, einen gefälschten Führerschein sowie einen gefälschten serbischen Personalausweis.

Lenker konnte ausgeforscht werden

Durch akribische Erhebungen gelang es den Polizistinnen und Polizisten, einen 27-jährigen österreichischen Staatsbürger aus Waidhofen an der Ybbs als Lenker auszuforschen und diesen an einer Adresse im Gemeindegebiet von Hafnerbach gegen 22.20 Uhr anzutreffen. Er gab an, dass er einen Verkehrsunfall gehabt habe.

Blutabnahme wurde verweigert

Ein mit ihm durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Da er stark beeinträchtigt wirkte, wurde er einer amtsärztlichen Untersuchung unterzogen. Dabei verweigerte er die Blutabnahme. Der Amtsarzt stellte seine Fahruntauglichkeit fest. Der 27-Jährige wird sowohl der Staatsanwaltschaft St. Pölten als auch der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.