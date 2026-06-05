Von Lkw erfasst: Fußgängerin in Lebensgefahr

Am heutigen Freitag, vormittags, ereignete sich im Bereich der Kreuzung Weyringergasse/Favoritenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach ersten Erhebungen lenkte ein 50-jähriger Mann einen Lkw auf der Weyringergasse in Fahrtrichtung Favoritenstraße. An der Kreuzung Weyringergasse/Favoritenstraße bog er nach links in die Favoritenstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts ein. Dann geschah das Unglück.

Fußgängerin wurde von Lkw erfasst

Denn zeitgleich beabsichtigte eine Fußgängerin, die Kreuzung auf einem Schutzweg zu überqueren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Bereich des Schutzweges zu einer Kollision zwischen dem Lkw und der Fußgängerin. Die Frau wurde dabei vom Fahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen.

Lebensgefährlich verletzt

Die 57-jährige Frau wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in weiterer Folge im kritischen Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer stand unter Schock und musste ebenfalls von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch das Verkehrsunfallkommando geführt.L