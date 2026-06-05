Rauchalarm in Personenzug: Westbahnstrecke teilweise gesperrt

Plötzlich wurde Rauch in einem fahrenden Personenzug bemerkt, wenig später stand der Zug still. Ein Großeinsatz mehrerer Feuerwehren sorgte am Freitagmittag für Einschränkungen auf einer der wichtigsten Bahnstrecken Österreichs.

Nachdem bei einem fahrenden Personenzug Rauchentwicklung festgestellt worden war, musste der Zug im Bereich Hörsching im Bezirk Linz-Land angehalten werden. Mehrere Feuerwehren rückten aus, um die Lage zu überprüfen.

Nachdem bei einem fahrenden Personenzug Rauchentwicklung festgestellt worden war, musste der Zug im Bereich Hörsching im Bezirk Linz-Land angehalten werden. Mehrere Feuerwehren rückten aus, um die Lage zu überprüfen.

Ein Feuerwehreinsatz auf der Westbahnstrecke hat am Freitagmittag für erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr gesorgt. Nachdem bei einem fahrenden Personenzug Rauchentwicklung festgestellt worden war, musste der Zug im Bereich Hörsching im Bezirk Linz-Land angehalten werden. Mehrere Feuerwehren rückten aus, um die Lage zu überprüfen, so aus Medienberichten.

Rauch in fahrendem Zug entdeckt

Der Alarm ging gegen Mittag bei den Einsatzkräften ein. Das Einsatzstichwort lautete „Brand Zug“. Der betroffene Zug befand sich im Bereich Breitbrunn entlang der Flughafenstraße, als die Rauchentwicklung bemerkt wurde. Aus Sicherheitsgründen wurde der Personenzug sofort gestoppt. Zur Einsatzstelle wurden die Feuerwehren Breitbrunn, Axberg, Hörsching und Rutzing alarmiert. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Zug und führten gemeinsam mit Verantwortlichen der ÖBB erste Sicherungsmaßnahmen durch. Ob tatsächlich ein Brand ausgebrochen war oder ob ein technischer Defekt die Rauchentwicklung ausgelöst hat, war zunächst unklar.

Bahnverkehr massiv beeinträchtigt

Die Auswirkungen auf den Zugverkehr waren jedoch sofort spürbar. Laut ÖBB war zwischen Hörsching und Marchtrenk vorübergehend kein Zugverkehr möglich. Fernverkehrszüge wurden umgeleitet. Für Reisende im Nahverkehr richteten die ÖBB einen Schienenersatzverkehr zwischen Linz Hauptbahnhof und Marchtrenk ein. Nach ersten Informationen wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Die genaue Ursache für die Rauchentwicklung wird nun untersucht. Für Pendler und Reisende bedeutete der Zwischenfall dennoch Verzögerungen und Fahrplanänderungen auf einer der wichtigsten Bahnverbindungen des Landes.