Ende der „Zwangspension“ für Grüne „sinnvoll“

Im Sozialausschuss am Dienstag, 2. Juni 2026, wurde unter anderem auch über eine Initiative der Grünen diskutiert. Diese sind für ein Ende der "Zwangspensionierung" in gewissen Fällen. Der Antrag wurde schließlich vertagt.

Mit dieser Maßnahme wollen die Grünen das effektive Pensionsantrittsalter anheben. Konkret hat man dabei in einem Antrag Änderungen im Arbeitsverfassungs- und im Arbeitslosenversicherungsgesetz vorgeschlagen. Dabei wollte man den Katalog der Kündigungsanfechtungen erweitern, heißt es in einer Aussendung des Parlaments. Und weiter: „Damit soll eine Kündigung künftig anfechtbar sein, wenn sie eine Diskriminierung aufgrund des Alters darstellt oder nur deshalb erfolgt ist, weil die betroffene Person die Voraussetzungen für eine Korridorpension, Schwerarbeitspension oder vorzeitige Alterspension erfüllt.“

Das wollten die Grünen bewirken

Die „Zwangspensionierungsregelung“ zum frühestmöglichen Pensionsantritt soll so abgeschafft werden. Eine Änderung im Arbeitslosenversicherungsgesetz hätte dafür sorgen sollen, dass Personen nur dann kein Arbeitslosengeld bekommen können, wenn sie das Regelpensionsalter von 65 Jahren erreicht haben und dann eben ein Anspruch besteht. Damit möchte man die Möglichkeit, Menschen zwangsweise mit Abschlägen in die vorzeitige Pension zuschicken, beenden, heißt es in der Begründung der Grünen.

Grüne: Erzwungener Pensionsantritt vor Antrittsalter „Altersdiskriminierung“

Ergänzend dazu möchte man das AMS eben dazu verpflichten, Menschen über 60 Jahren besonders intensiv zu betreuen. Unter bestimmten Rahmenbedingungen soll auch eine subventionierte Beschäftigung in einem sozialökonomischen Betrieb angeboten werden. Der erzwungene Pensionsantritt vor dem gesetzlichen Pensionsalter sei einem OGH-Urteil zufolge sowieso eine „Altersdiskriminierung“, die Maßnahme dementsprechend „sinnvoll“, argumentierte Markus Koza (Grüne) im Ausschuss.

Was die Regierungsparteien vom Grünen-Vorschlag halten

Gegen den Vorstoß der Grünen wandte sich Bettina Zopf von der ÖVP, die drohende zusätzliche Kosten für AMS und Betriebe befürchtet. Barbara Teiber von der SPÖ sprach sich zwar dafür aus, Arbeitgeber für die Beschäftigung älterer Menschen zu motivieren. Kritisch äußerte sie sich aber zum Vorschlag einer subventionierten Beschäftigung in sozialökonomischen Betrieben. Der Grund dafür liegt in den damit verbundenen Kosten von etwa einer halbe Milliarde Euro. Der Antrag der Grünen wurde daher mit den Stimmen von den Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS vertagt.