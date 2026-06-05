Wo Gewitter in Österreich am Samstag am wahrscheinlichsten sind

Das Samstags-Wetter ist in Österreich zweigespalten. Wie die GeoSphere Austria berichtet, wird der Osten wohl trocken und weitestgehend sonnig durch den Tag kommen, im Westen sind Regenschauer und auch teils Gewitter möglich.

Recht sonnig und überwiegend trocken wird der Samstag, 6. Juni 2026, wohl in der Osthälfte verlaufen. Trotz einiger Quellwolken, die am Nachmittag entstehen könnten, bleibt die Schauerneigung gering. Ganz anders sieht es dahingegen in der Westhälfte Österreichs aus. Hier ziehen schon von der Früh weg dichte Wolken durch.

Regenschauer ab dem späteren Vormittag, Gewitter hier

„Mit Regenschauern ist ab dem späteren Vormittag zu rechnen. Gewitter sind rund ums Salzkammergut am wahrscheinlichsten“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Temperaturen reichen in der von von fünf bis 13 Grad und steigen im Tagesverlauf auf 21 bis 27 Grad hinauf. Die höchsten Werte sind laut Experten dabei im trockenen Osten zu erwarten.