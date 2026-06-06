Österreich trauert um Freiheitskämpfer und Historiker Josef Fontana

Mit Josef „Pepi“ Fontana verliert Südtirol einen der letzten Zeitzeugen des Freiheitskampfes der 1950er- und 1960er-Jahre. Der Historiker, Autor und frühere Kulturinstitutsdirektor verstarb im Alter von 88 Jahren.

In Südtirol herrscht Trauer um Dr. Josef „Pepi“ Fontana. Der ehemalige Freiheitskämpfer, Historiker und langjährige Direktor des Südtiroler Kulturinstituts ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Mit ihm verliert das Land einen bedeutenden Zeitzeugen der Tiroler Geschichte und einen engagierten Bewahrer des kulturellen Erbes.

Früher Einsatz für Südtirol

Josef Fontana wurde 1937 in Neumarkt im Südtiroler Unterland geboren. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Maler und Anstreicher. Bereits in jungen Jahren engagierte er sich politisch und schloss sich Ende der 1950er-Jahre dem Befreiungsausschuss Südtirol (BAS) an. Dabei gehörte er zum Umfeld des bekannten Freiheitskämpfers Sepp Kerschbaumer. Im Zuge der sogenannten Feuernacht wurde Fontana 1961 verhaftet. In den darauffolgenden Prozessen wurde er zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Die Zeit im Gefängnis war von schwierigen Bedingungen geprägt. Während seiner Haft erkrankte er schwer an Tuberkulose.

Bildung als Neuanfang

Trotz dieser Schicksalsschläge nutzte Fontana die Jahre der Gefangenschaft für seine persönliche Weiterbildung. Er bereitete sich auf die Matura vor, die er nach seiner Entlassung erfolgreich abschloss. Anschließend studierte er Geschichte, Germanistik und Philosophie an der Universität Innsbruck. 1977 promovierte er zum Doktor der Philosophie. Damit begann ein neuer Lebensabschnitt, der ihn zu einem der bekanntesten Historiker Südtirols machen sollte.

Jahrzehnte im Dienst der Kultur

Da ihm aufgrund seiner Vorstrafe der Lehrerberuf verwehrt blieb, war Fontana von 1977 bis 1999 am Südtiroler Kulturinstitut tätig. Dort prägte er über viele Jahre die kulturelle Landschaft des Landes mit. Darüber hinaus veröffentlichte er zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten zur politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Geschichte Tirols. Sein Forschungsschwerpunkt lag insbesondere auf den Entwicklungen zwischen 1800 und 2000 sowie auf der Geschichte des Südtiroler Unterlandes. Mit seinen Veröffentlichungen leistete er einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung und Dokumentation der Tiroler Geschichte.

Würdigung eines Zeitzeugen

Der Südtiroler Heimatbund bezeichnete Fontana als einen der letzten lebenden Freiheitskämpfer seiner Generation. Sein Leben sei von Standhaftigkeit, Mut und einer tiefen Verbundenheit mit seiner Heimat geprägt gewesen. Auch die Bezirksgruppe Unterland/Überetsch der Süd-Tiroler Freiheit zeigte sich betroffen über seinen Tod. In einer Stellungnahme wurde Fontana als bedeutender Historiker, Zeitzeuge und prägender Sohn des Südtiroler Unterlandes gewürdigt.

Eine prägende Persönlichkeit geht

Mit Josef Fontana verliert Südtirol nicht nur einen Historiker, sondern auch einen Menschen, der die bewegte Geschichte des Landes aus eigener Erfahrung erlebt hat. Sein Einsatz für die Tiroler Identität, seine wissenschaftliche Arbeit und seine jahrzehntelange Auseinandersetzung mit der Geschichte Südtirols werden weit über seinen Tod hinaus in Erinnerung bleiben. Der Südtiroler Heimatbund, politische Weggefährten sowie zahlreiche Freunde und Angehörige nehmen Abschied von einer Persönlichkeit, die das kulturelle und historische Leben Südtirols nachhaltig geprägt hat.