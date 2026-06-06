Nach Attacke auf Zugbegleiter: ÖBB-Mitarbeiter erhalten Drohungen

Eine mutmaßliche Jugendbande hält derzeit Einsatzkräfte und Bahnmitarbeiter im Raum St. Pölten auf Trab. Nach einem gewalttätigen Zwischenfall in einem Zug tauchte an einem Bahnhof eine Drohbotschaft gegen Kontrolleure auf.

Eine handgeschriebene Botschaft an einem Bahnhof im Bezirk St. Pölten sorgt derzeit für Besorgnis. Hintergrund sind Ermittlungen gegen mehrere Jugendliche, die im Verdacht stehen, an einem Angriff auf einen Bahnmitarbeiter beteiligt gewesen zu sein, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. Die Drohung richtete sich direkt gegen Ticketkontrolleure und wurde wenige Tage nach einem Vorfall auf einer Zugstrecke im Raum Wilhelmsburg entdeckt. „Kontrolliert weiter Tickets und ihr seid Tot“, ist zu lesen. Seitdem beschäftigen die Ereignisse sowohl die Polizei als auch die ÖBB.

Zugbegleiter bei Kontrolle attackiert

Auslöser der Ermittlungen soll ein Vorfall Anfang Mai gewesen sein. Laut bisherigen Erkenntnissen geriet ein Zugbegleiter während einer Fahrscheinkontrolle mit einer Gruppe Jugendlicher in Konflikt. Dabei soll ein Jugendlicher mehrfach auf den Bahnmitarbeiter eingeschlagen haben. Der Vorfall ereignete sich während einer Zugfahrt zwischen Wilhelmsburg und St. Pölten. Wenig später wurde an einem Bahnhof eine Drohbotschaft hinterlassen, die nun Teil der Ermittlungen ist.

Ermittlungen gegen mehrere Jugendliche

Nach Informationen aus Ermittlerkreisen handelt es sich bei den Verdächtigen um mehrere Jugendliche aus der Region. Die Gruppe soll regelmäßig auf der Bahnstrecke unterwegs gewesen sein und dabei wiederholt ohne gültige Fahrscheine kontrolliert worden sein. Bei einer Kontrolle wurde laut Berichten zudem ein Messer bei einem Jugendlichen sichergestellt. Mehrere Mitglieder der Gruppe sollen bereits zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein.

Polizei und ÖBB reagieren

Die Vorfälle haben Konsequenzen. Sowohl die Polizei als auch die ÖBB haben ihre Präsenz an Bahnhöfen und auf betroffenen Strecken verstärkt. Ziel ist es, die Sicherheit von Fahrgästen und Mitarbeitern zu erhöhen. Derzeit gehen die Ermittler mehreren Verdachtsmomenten nach. Im Raum stehen unter anderem Sachbeschädigung, Körperverletzung und gefährliche Drohung.