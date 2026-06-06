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/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizisten von hinten und einen LKW.
Am Freitag stoppte die Polizei in Oberösterreich mehrere LKW und Omnibusse ohne gültige Zulassung.
A8 Innkreisautobahn
06/06/2026
Keine Zulassung

Polizei zieht mehrere Busse und LKW aus dem Verkehr – in 50 Minuten

Auf der Innkreisautobahn kontrollierte die Polizei am Freitag. Dabei zogen sie sieben LKW und Omnibusse ohne gültige Zulassung aus dem Verkehr – in unter einer Stunde.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
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Am Abend des 5. Juni führte eine Streife der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich Kontrollen auf der A8 Innkreisautobahn durch. Und dabei gingen ihnen so einige Verkehrssünder ins Netz. Innerhalb von nur 50 Minuten wurden beim Verkehrskontrollplatz Kematen am Innbach sieben LKW/Omnibusse ohne gültige Zulassung angehalten. „Die Lenker gaben jeweils an, von ihren Firmen mit den Fahrten beauftragt worden zu sein“, schildert die Polizei. Es handelte sich durchwegs um Überstellungsfahrten aus Deutschland, den Niederlanden und Frankreich Richtung Südosteuropa. Den Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt, die Kennzeichentafeln jeweils abgenommen und Sicherheitsleistungen im vierstelligen Euro-Bereich eingehoben.

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