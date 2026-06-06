15.000 Teilnehmer erwartet: Diese Straßen in Salzburg sind betroffen

Salzburg steht heute ganz im Zeichen der Klangparade, und 15.000 Teilnehmer werden erwartet. Während Tausende durch die Innenstadt ziehen und feiern, müssen Autofahrer und Öffi-Nutzer mit Einschränkungen rechnen.

Bunte Trucks, laute Musik und tausende Menschen: Die Salzburger Klangparade verwandelt die Stadt am Samstag wieder in eine riesige Freiluft-Party. Veranstalter rechnen mit rund 15.000 Teilnehmern, die gemeinsam durch die Innenstadt ziehen werden. Die Veranstaltung zählt zu den größten ihrer Art in Salzburg und lockt seit mehr als 25 Jahren Musikfans aus dem In- und Ausland an. Vielen ist sie noch unter ihrem früheren Namen „Unite Parade“ bekannt.

Parade zieht quer durch die Stadt

Der Startschuss fällt um 13 Uhr in der Münchner Bundesstraße. Von dort bewegt sich der Demonstrationszug über mehrere zentrale Straßen Richtung Innenstadt. Die Route führt unter anderem über die Lehener Brücke, die Schwarzstraße und den Marktplatz bis zum Mirabellplatz. Dort wird die Klangparade gegen 16 Uhr erwartet. Nach einer Abschlusskundgebung geht das Fest im Innenhof von Schloss Mirabell weiter. „Wir wollen Menschen aller Art und aller Genres zusammenbringen und einen Raum schaffen, in dem Kultur gelebt werden kann“, erklärt Andrea Ager vom Organisationsteam in einem Bericht des ORF.

Verkehrsbehinderungen in mehreren Stadtteilen

Wer am Samstag in Salzburg unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen. Entlang der Strecke kommt es zwischen 13 und 16 Uhr zu Einschränkungen für den Verkehr. Besonders betroffen sind die Bereiche rund um die Ignaz-Harrer-Straße, die Lehener Brücke und die Schwarzstraße. Rund um den Mirabellplatz müssen Verkehrsteilnehmer sogar bis etwa 21 Uhr mit Behinderungen rechnen.

Öffis werden umgeleitet

Auch Fahrgäste der öffentlichen Verkehrsmittel müssen sich auf Änderungen einstellen. Mehrere Buslinien werden kurzfristig umgeleitet oder fahren angepasst. Der Salzburger Verkehrsverbund empfiehlt daher, die gewünschte Verbindung vor Fahrtantritt zu überprüfen und aktuelle Informationen zu beachten.