Nach Wolfsriss auf Alm: Erster Wolf des Jahres abgeschossen

Ein Wolfsangriff im Pinzgau hat schwerwiegende Folgen nach sich gezogen. Nachdem mehrere Schafe, Lämmer und ein Kitz gerissen wurden, wurde in Viehhofen ein Wolf erlegt. Es ist der erste Wolfsabschuss in Salzburg heuer.

Im Salzburger Pinzgau ist erstmals in diesem Jahr ein Wolf erlegt worden. Vorausgegangen war ein Angriff auf Nutztiere auf einer Alm in Viehhofen. Mehrere Tiere wurden dabei getötet.

Im Salzburger Pinzgau ist erstmals in diesem Jahr ein Wolf erlegt worden. Vorausgegangen war ein Angriff auf Nutztiere auf einer Alm in Viehhofen. Mehrere Tiere wurden dabei getötet.

Im Salzburger Pinzgau ist erstmals in diesem Jahr ein Wolf erlegt worden. Vorausgegangen war ein Angriff auf Nutztiere auf einer Alm in Viehhofen. Mehrere Tiere wurden dabei getötet, weitere verletzt oder gelten als vermisst. Der Abschuss erfolgte am Freitag und fällt unter die bestehende Wolfsverordnung des Landes Salzburg.

Mehrere tote und verletzte Tiere entdeckt

Auslöser für die Maßnahme war ein Vorfall auf einer Alm in Viehhofen. Bei einer Begutachtung wurden mehrere tote Nutztiere entdeckt. Nach ersten Erhebungen fanden Experten ein Schaf, zwei Lämmer und ein Kitz verendet vor. Zusätzlich wurden mehrere Schafe und Ziegen verletzt. Zwei weitere Lämmer werden weiterhin vermisst.

Spuren deuten auf Wolfsangriff hin

Der Wolfsbeauftragte des Landes sicherte vor Ort DNA-Proben, um den Vorfall eindeutig abzuklären. Bereits das festgestellte Rissbild deutete nach Angaben der Experten auf einen Wolfsangriff hin. Im Laufe des Jahres waren im Pinzgau bereits mehrere ähnliche Vorfälle dokumentiert worden. Wiederholt wurden Schafe und Ziegen auf Almen angegriffen und getötet. Die Diskussion rund um den Wolf beschäftigt Salzburg seit Monaten. Besonders in den Bezirken Pinzgau und Pongau häufen sich Berichte über gerissene Nutztiere. Bereits im Frühjahr wurden mehrere Wolfsrisse bestätigt. In einigen Fällen kamen mehrere Tiere ums Leben, weitere wurden verletzt.

Maßnahmengebiet ermöglicht Abschüsse

Als Reaktion auf die zunehmenden Vorfälle hatte das Land Salzburg Teile des Pinzgaus und Pongaus bereits Ende April zu Wolfs-Maßnahmengebieten erklärt. Die entsprechende Verordnung sieht vor, dass in den betroffenen Regionen heuer bis zu zwei Wölfe entnommen werden dürfen. Mit dem nun erfolgten Abschuss wurde diese Regelung erstmals angewendet. Der Wolf sorgt seit Jahren für kontroverse Diskussionen. Während Naturschutzorganisationen auf den Schutzstatus der Tiere verweisen, fordern Landwirte und Almwirtschaften wirksame Maßnahmen zum Schutz ihrer Herden.