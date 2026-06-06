Neue Regeln für Facebook & Co.: Wer künftig für Kommentare haften soll

Ein beleidigender Kommentar unter einem Social-Media-Beitrag kann derzeit teure Folgen haben, selbst dann, wenn der Seitenbetreiber davon nichts weiß. Das soll sich nun ändern.

Ein einziger Kommentar unter einem Facebook-Posting kann derzeit ausreichen, um teure rechtliche Konsequenzen auszulösen. Künftig könnte damit Schluss sein. Die Bundesregierung arbeitet an einer Reform, die den Umgang mit beleidigenden und rechtswidrigen Kommentaren im Internet grundlegend verändern soll. Auslöser sind mehrere Fälle, die in den vergangenen Monaten für Diskussionen sorgten. Betroffen waren nicht nur Medien und prominente Persönlichkeiten, sondern auch Privatpersonen.

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Hohe Kosten wegen fremder Kommentare

Nach aktueller Rechtslage können Nutzer unter bestimmten Umständen belangt werden, wenn andere Personen unter ihren Beiträgen beleidigende Kommentare veröffentlichen. Das gilt mitunter sogar dann, wenn die Betreiber der Seite den betreffenden Kommentar gar nicht bemerkt haben. Die finanziellen Folgen können erheblich sein. Laut Kritikern können pro Kommentar Kosten von mehreren tausend Euro entstehen.

Regierung plant neue Lösung

Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) kündigte nun eine Gesetzesänderung an. Künftig soll nicht mehr automatisch der Betreiber einer Seite haften. Stattdessen soll zunächst eine Aufforderung erfolgen, den problematischen Kommentar zu entfernen. Erst wenn dieser trotz entsprechender Kenntnis online bleibt, könnten rechtliche Konsequenzen drohen. Der entsprechende Gesetzesentwurf wird derzeit vorbereitet und soll in Kürze mit den Regierungsparteien abgestimmt werden.

Sorge um freie Diskussionen im Netz

Befürworter der Reform argumentieren, dass die derzeitige Rechtslage viele Menschen dazu veranlasst, Kommentarfunktionen vorsorglich zu deaktivieren. Dadurch würden Diskussionen eingeschränkt und öffentliche Debatten erschwert. Besonders Medien, Journalisten und Personen des öffentlichen Lebens sehen sich regelmäßig mit einer großen Zahl an Kommentaren konfrontiert, die kaum lückenlos kontrolliert werden können.

Hasspostings sollen weiter verfolgt werden

An der Verfolgung von Hass im Netz soll sich jedoch nichts ändern. Wer andere beleidigt, bedroht oder verleumdet, soll weiterhin rechtliche Konsequenzen befürchten müssen. Der Fokus soll künftig stärker auf jene Personen gelegt werden, die die problematischen Inhalte tatsächlich verfassen. Für Diskussionen sorgte zuletzt auch eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu Likes auf sozialen Plattformen. Dabei stellte das Höchstgericht klar, dass ein Like nicht automatisch als Ehrenbeleidigung zu werten ist. Entscheidend sei vielmehr der jeweilige Zusammenhang und wie ein durchschnittlicher Nutzer die Reaktion verstehen würde. Sollte die geplante Reform umgesetzt werden, würde sie für Millionen Nutzer von Facebook, Instagram, TikTok und anderen Plattformen relevante Auswirkungen haben.