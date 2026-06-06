E-Scooter am Bahnhof gestohlen: Wer kennt diesen Mann?

Ein versperrt abgestellter E-Scooter verschwand Anfang Mai am Bahnhof Wiener Neustadt. Nun setzt die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung und fahndet mit veröffentlichten Bildern nach einem bislang unbekannten Mann.

Nach einem E-Scooter-Diebstahl in Wiener Neustadt bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Unterstützung. Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, Anfang Mai einen abgestellten E-Scooter gestohlen zu haben. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen könnten.

© LPD NÖ Der Mann steht im Verdacht ein E-Scooter gestohlen zu haben.

Diebstahl am Bahnhof Wiener Neustadt

Der Vorfall ereignete sich laut Landespolizeidirektion Niederösterreich am 5. Mai 2026 gegen 14.35 Uhr im Bereich des Bahnhofs Wiener Neustadt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der unbekannte Täter einen versperrt abgestellten E-Scooter gestohlen haben und anschließend verschwunden sein. Wer Angaben zur Identität des abgebildeten Mannes machen kann oder Beobachtungen zum Vorfall gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wiener Neustadt-Burgplatz unter der Telefonnummer 059133-3391 entgegen. Auf Wunsch werden Hinweise auch vertraulich behandelt.