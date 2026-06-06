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Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen Mann, der gesucht wird.
Wer hat diesen Mann gesehen?
Wiener Neustadt
06/06/2026
Wer hat ihn gesehen?

E-Scooter am Bahnhof gestohlen: Wer kennt diesen Mann?

Ein versperrt abgestellter E-Scooter verschwand Anfang Mai am Bahnhof Wiener Neustadt. Nun setzt die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung und fahndet mit veröffentlichten Bildern nach einem bislang unbekannten Mann.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)
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Nach einem E-Scooter-Diebstahl in Wiener Neustadt bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Unterstützung. Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, Anfang Mai einen abgestellten E-Scooter gestohlen zu haben. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen könnten.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen Mann, der gesucht wird.
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Der Mann steht im Verdacht ein E-Scooter gestohlen zu haben.

Diebstahl am Bahnhof Wiener Neustadt

Der Vorfall ereignete sich laut Landespolizeidirektion Niederösterreich am 5. Mai 2026 gegen 14.35 Uhr im Bereich des Bahnhofs Wiener Neustadt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der unbekannte Täter einen versperrt abgestellten E-Scooter gestohlen haben und anschließend verschwunden sein. Wer Angaben zur Identität des abgebildeten Mannes machen kann oder Beobachtungen zum Vorfall gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wiener Neustadt-Burgplatz unter der Telefonnummer 059133-3391 entgegen. Auf Wunsch werden Hinweise auch vertraulich behandelt.

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