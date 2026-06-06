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/ ©pixabay / andreas160578
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Rasenmäher.
Ein Kleinkind wurde heute in Tirol von einem Rasenäher erfasst.
Steinberg am Rofan
06/06/2026
Hubschraubereinsatz

Tragischer Unfall: Kleinkind bei Mäharbeiten schwer verletzt

Zu einem schrecklichen Unfall kam es heute in Steinberg am Rofan, Tirol. Ein Kleinkind wurde durch eienn Rasenmäher verletzt-

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
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Am Vormittag des 6. Juni 2026 war ein 40-jähriger Österreicher in Steinberg am Rofan, Bezirk Schwaz in Tirol, mit Mäharbeiten hinter einem Wohnhaus beschäftigt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand dürfte der eineinhalbjährige Sohn des 40-Jährigen gegen 9.45 Uhr in Richtung Rasenmäher gelaufen bzw. ausgerutscht sein, wodurch dieser mit dem rechten Fuß unter das Gehäuse des Rasenmähers geriet.

Schwer verletzt

Das Kleinkind musste mit schweren Verletzungen am rechten Fuß durch den alarmierten Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen werden. Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber „Heli 3“, der Rettungsdienst samt Notarzt und First Responder sowie die Polizei Jenbach. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.

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