Traktor gestreift: Motorradunfall sorgt für Straßensperre

Samstagfrüh kam es in Schanz, Tirol, zu einem Unfall. Ein deutscher Motorradfahrer musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

In Tirol kam es heute zu einem Motorradunfall.

In Tirol kam es heute zu einem Motorradunfall.

Am 6. Juni 2026 gegen 7.15 Uhr lenkte ein 70-jähriger Deutscher (aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen stammend) ein Motorrad auf der B187 Ehrwalder Straße in Richtung Ehrwald. Im Bereich Schanz, Bezirk Reutte, Tirol, versuchte der Motorradlenker, einen vor ihm fahrenden Traktor, welcher von einem 25-jährigen Österreicher gelenkt wurde, zu überholen. Dann geschah das Unglück.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Während des Überholvorganges kam es zu einer Berührung des Motorrads mit dem hinteren linken Reifen des Traktors, wodurch der Motorradfahrer zu Sturz kam. Der 70-Jährige wurde nach erfolgter Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades durch den alarmierten Notarzthubschrauber in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen (D) eingeliefert.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Für die Rettungs- und Bergearbeiten musste die B187 für ca. 45 Minuten gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber „Christophorus 5“, der Rettungsdienst sowie die Polizei Lermoos. Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.06.2026 um 14:44 Uhr aktualisiert