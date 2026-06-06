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Bild auf 5 MInuten zeigt Fußball, Flaggen und Geld
Ein Minusgeschäft wird der Trip über den Atlantik für den ÖFB keinesfalls.
Österreich
06/06/2026
Kein Minus

WM-Geldregen steht: Diese Millionen-Prämie hat der ÖFB bereits sicher

Bei der anstehenden Rekord-WM in Nordamerika schüttet die FIFA unfassbare 871 Millionen Dollar (rund 748 Millionen Euro) an Preisgeldern aus , so viel wie noch nie zuvor.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(178 Wörter)
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Klingt nach dem ganz großen Jackpot für das ÖFB-Team, hat aber einen Haken: Weil erstmals 48 Nationen am Start sind, wird der Kuchen durch viel mehr Teams geteilt. Für Österreich heißt das: Fix eingetütet ist vorerst nur die reine Startprämie von 12,5 Millionen Dollar (10,74 Millionen Euro). Damit sich das Turnier finanziell so richtig lohnt, müssen Alaba, Sabitzer und Co. sportlich liefern und mindestens ins Achtelfinale einziehen.

Wird kein Minusgeschäft für Österreich

Immerhin: Ein Minusgeschäft wird der Trip über den Atlantik keinesfalls. ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold stellt gegenüber der APA klar, dass der Verband auf jeden Fall mit einem Gewinn aussteigen wird. Ein riesiger Brocken der FIFA-Millionen ist allerdings sofort wieder weg, denn Flüge, Luxus-Unterkünfte, die gesamte Orga und natürlich die Spielerprämien fressen ordentlich Budget. Das Geld, das am Ende übrig bleibt, versickert aber nicht: Laut einem bereits beschlossenen Schlüssel des ÖFB-Aufsichtsrats wird der Gewinn an die Landesverbände und die Bundesliga ausgeschüttet.

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