Achtung, Arsen-Verdacht: OBI ruft dieses Produkt zurück

OBI hat einen dringenden Produktrückruf gestartet. Bei einer Pfanne wurden im Zuge von Untersuchungen erhöhte Werte von Arsen sowie weiteren Stoffen festgestellt. Kunden werden aufgefordert, das Produkt nicht mehr zu verwenden.

Ein aktueller Produktrückruf betrifft Kunden des Baumarkts OBI. Das Unternehmen warnt vor der weiteren Verwendung einer bestimmten Gusseisenpfanne, nachdem bei Untersuchungen erhöhte Schadstoffwerte festgestellt wurden. Betroffen ist die „Napoleon Gusseisenpfanne (Oval mit Griff und Servierplatte)“ mit der Artikelnummer 7492234.

Erhöhte Arsen-Werte festgestellt

Wie OBI mehreren Medien mitteilt, wurden im Rahmen von Stichprobenkontrollen erhöhte Mengen an Arsen nachgewiesen. Der Stoff steht im Verdacht, die menschliche Gesundheit zu beeinträchtigen. Zusätzlich wurden auch erhöhte Werte von Eisen und Mangan festgestellt. Aus Vorsichtsgründen hat das Unternehmen den Verkauf des betroffenen Produkts sofort gestoppt. Der Rückruf betrifft sämtliche Bestände und alle Chargen der betroffenen Gusseisenpfanne. Kunden werden dringend gebeten, das Produkt nicht weiter zu verwenden. Nach Angaben des Unternehmens kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer weiteren Nutzung gesundheitliche Risiken entstehen.

Kaufpreis wird erstattet

Wer die Pfanne gekauft hat, kann sie in jeder OBI-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird vollständig rückerstattet. Besonders wichtig: Für die Rückgabe ist kein Kassenbon erforderlich. Die Erstattung erfolgt auch ohne Kaufnachweis. Weitere Informationen erhalten Kunden direkt in den OBI-Filialen oder über die offiziellen Servicekanäle des Unternehmens.