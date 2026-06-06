DDR-Plattform mitten im Meer: Österreicher schlägt bei irrer Auktion zu

Ein Österreicher hat sich ein echtes Stück Geschichte gesichert und zwar eine marode DDR-Militärstation mitten in der Ostsee namens „Ostervilm“.

Nach 20 Geboten fiel bei der Auktion der Hammer: Für stolze 60.000 Euro schnappte sich Oliver Pesendorfer, Chef der Fertighaus-Firma McCube, die 250 Quadratmeter große Plattform.

Partner erst kurz davor kennengelernt

Das Verrückte an der Story: Er hat das Ding nicht alleine gekauft, sondern im Team. Seinen Partner lernte er erst kurz vor der Auktion kennen, die beiden fassten ganz spontan den Entschluss, gemeinsam mitzubieten.

Was passiert mit der Insel?

Und was passiert jetzt mit der alten Militär-Plattform? Pläne gibt es schon: Pesendorfer überlegt, die marode Insel komplett umzubauen und dort einen Kultur- und Veranstaltungsort zu errichten. In Zukunft könnte man dort also sogar Hochzeiten feiern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.06.2026 um 17:07 Uhr aktualisiert