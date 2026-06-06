Zug erfasst Auto in Niederösterreich: Zwei Tote, Kind überlebt schwerverletzt

Bei Allentsteig kollidierte am Samstagnachmittag ein Auto mit einem Zug der Franz-Josefs-Bahn. Für zwei Erwachsene kam jede Hilfe zu spät. Ein Kind überlebte das Unglück schwer verletzt.

Ein schweres Zugunglück hat sich am Samstagnachmittag im Bezirk Zwettl ereignet. An einer Bahnkreuzung bei Allentsteig kollidierte ein Auto mit einem Zug der Franz-Josefs-Bahn. Die Folgen sind verheerend. Nach ersten Informationen verloren zwei Erwachsene bei dem Unfall ihr Leben. Ein fünfjähriges Kind konnte aus dem Fahrzeug gerettet werden und wurde notfallmedizinisch versorgt.

Großeinsatz nach Kollision mit Zug

Kurz nach dem Unfall rückten zahlreiche Einsatzkräfte zum Unglücksort aus. Mehrere Feuerwehren aus der Region wurden alarmiert, um die Rettungs- und Bergungsarbeiten zu unterstützen. Die Einsatzkräfte standen vor einem besonders belastenden Einsatz. Während für die beiden Erwachsenen jede Hilfe zu spät kam, konzentrierte sich die Rettung auf das überlebende Kind. Das fünfjährige Kind wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit einem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Kindes lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Wie es zu der folgenschweren Kollision kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.06.2026 um 17:25 Uhr aktualisiert