Schwerer Gleitschirmabsturz in Tirol: 24-Jähriger schwer verletzt

Ein Gleitschirmpilot stürzte am Samstag in Neustift im Stubaital kurz vor der Landung ab. Der 24-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden.

Ein schwerer Gleitschirmunfall hat sich am Samstagnachmittag in Neustift im Stubaital ereignet. Ein 24-jähriger Deutscher verlor, laut Information der Polizei, während des Landeanflugs die Kontrolle über seinen Gleitschirm und stürzte auf den Boden. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.

Unfall kurz vor der Landung

Nach Angaben der Polizei war der 24-Jährige gegen 13 Uhr vom Startplatz bei der Bergstation der Elferlifte zu einem Flug ins Tal aufgebrochen. Der Gleitschirm war erst vor Kurzem angeschafft worden. Rund 20 Minuten später befand sich der Pilot bereits in der Endphase seines Fluges. Etwa 30 bis 40 Meter über dem offiziellen Landeplatz in Neustift führte er ein starkes Bremsmanöver durch.

Kontrolle über den Gleitschirm verloren

Durch das Manöver pendelte der Pilot nach vorne. In weiterer Folge kippte die Kappe des Gleitschirms nach vorne weg, wodurch der 24-Jährige die Kontrolle über das Fluggerät verlor. Der Deutsche stürzte auf die Wiese des Landeplatzes und blieb schwer verletzt liegen. Sofort wurden Rettungskräfte alarmiert. Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber „Martin 8“ in die Klinik Innsbruck geflogen. Neben dem Notarzthubschrauber standen auch ein Notarztteam, der Rettungsdienst, eine Polizeistreife aus Neustift im Stubaital sowie die Alpinpolizei im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.