Chlorgas-Alarm im Schwimmbad: Bad in Loipersbach geschlossen

Im Schwimmbad Loipersbach ist am Samstagvormittag Chlorgas ausgetreten. Die Feuerwehr rückte mit Spezialausrüstung an, verletzt wurde niemand. Das Bad bleibt vorerst geschlossen.

Am Samstagvormittag kam es im Schwimmbad Loipersbach im Bezirk Mattersburg zu einem Chlorgasaustritt. Die Feuerwehr wurde alarmiert und rückte mit mehreren Fahrzeugen zum Einsatzort aus. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Das Schwimmbad bleibt am Samstag jedoch aus Sicherheitsgründen geschlossen.

©FF Matersburg Das Schwimmbad blieb am Samstag geschlossen.

Feuerwehr mit Schutzanzügen im Einsatz

Die Einsatzkräfte gingen mit Chemikalienschutzanzügen vor, um die Ursache des Austritts zu finden. Laut den ersten Erhebungen konnte der betroffene Bereich rasch lokalisiert werden. Nach Angaben der Behörden wurde ein Rohr abgedichtet. Die Anlage wird nun überprüft.

©FF Matersburg Die Schwimmanlage wird jetzt genauestens geprüft.

Keine akute Gefährdung

Loipersbachs Bürgermeister Rainer Schneeberger erklärte in einem Bericht des ORF, dass lediglich ein leichter Austritt gemessen worden sei. Eine Gefahr für Badegäste oder Anrainer habe demnach nicht bestanden. Trotzdem wurde das Bad vorsorglich gesperrt. Auch ein Rettungswagen des Roten Kreuzes Mattersburg war zur Sicherheit vor Ort. Die Feuerwehren Loipersbach und Mattersburg standen mit insgesamt fünf Fahrzeugen rund zwei Stunden im Einsatz. Nach Abschluss der Sicherungsarbeiten soll die Technik des Schwimmbads genau kontrolliert werden. Nach der Überprüfung der Anlage soll der Badebetrieb aber voraussichtlich am Sonntag wieder aufgenommen werden.