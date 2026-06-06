Elfie Semotan ist tot: Die Grande Dame der Fotografie verstorben

Mit dem Tod von Elfie Semotan verliert Österreich eine Persönlichkeit, die die Fotografie über Jahrzehnte geprägt hat. Die international renommierte Künstlerin verstarb am Samstag im Alter von 84 Jahren. Wie ihre Familie bestätigte, dürfte sie beim Schwimmen im Freibad Jennersdorf einen Herzstillstand erlitten haben. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte ihr Leben nicht mehr gerettet werden. Mit ihr geht nicht nur eine vielfach ausgezeichnete Fotografin, sondern auch eine Frau, die die Kraft von Bildern wie kaum jemand sonst verstand.

Von Oberösterreich auf die große internationale Bühne

Geboren wurde Elfie Semotan 1941 in Wels. Nach ihrer Ausbildung an der Modeschule Hetzendorf führte sie ihr Weg zunächst nach Paris. Dort arbeitete sie als Model, bevor sie Anfang der 1970er-Jahre hinter die Kamera wechselte. Was folgte, war eine außergewöhnliche Karriere. Ihre Fotografien erschienen in internationalen Mode- und Lifestyle-Magazinen, ihre Arbeiten prägten Werbekampagnen und machten sie zu einer der bekanntesten Fotografinnen des deutschsprachigen Raums.

Mehr als Mode und Werbung

Berühmt wurde Semotan durch ihre unverwechselbaren Porträts. Sie fotografierte bekannte Persönlichkeiten, Models und Künstler mit einem Blick, der stets den Menschen hinter der öffentlichen Rolle sichtbar machte. Doch ihr Werk ging weit über die Modefotografie hinaus. Immer wieder beschäftigte sie sich mit Natur, Landschaft und gesellschaftlichen Fragen. Besonders ihre Arbeiten über Wälder und deren Bedeutung für Mensch und Umwelt fanden große Beachtung. Mit feinen Inszenierungen und starken Bildern setzte sie sich früh mit Themen auseinander, die heute aktueller sind denn je.

Das Südburgenland als Ort der Ruhe

Neben Wien und New York war das Südburgenland für Elfie Semotan ein wichtiger Lebensmittelpunkt. In Grieselstein fand sie einen Rückzugsort fernab des internationalen Kunstbetriebs. Dort entstanden zahlreiche Fotografien und Projekte. Die Landschaft, die Natur und die Ruhe der Region wurden immer wieder Teil ihrer künstlerischen Arbeit. Für Semotan war das Südburgenland nicht nur Wohnort, sondern Heimat.

Auszeichnungen und Anerkennung

Für ihr Schaffen wurde die Fotografin vielfach ausgezeichnet. Sie erhielt unter anderem das Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst und galt als eine der wichtigsten Vertreterinnen der zeitgenössischen Fotografie. Ihre Bilder hängen in Museen, Sammlungen und Galerien. Vor allem aber haben sie sich in das kulturelle Gedächtnis Österreichs eingeschrieben.

Eine Lücke, die bleibt

Mit Elfie Semotan verliert die österreichische Kulturszene eine prägende Stimme. Viele ihrer Fotografien wirken bis heute zeitlos, weil sie nie nur Oberflächen zeigten, sondern immer auch etwas über Menschen, Gesellschaft und das Leben erzählten. Sie hinterlässt zwei Söhne, zahlreiche Wegbegleiter und ein Werk, das weit über Generationen hinaus Bestand haben wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.06.2026 um 18:51 Uhr aktualisiert