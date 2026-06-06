Sonntags-Wetter: Auf Sonne folgen Regen und Gewitter

Österreich erwartet am Sonntag zweigeteiltes Wetter: Während der Osten noch mit Sonnenschein in den Tag startet, setzen im Westen bereits erste Regenschauer ein. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 22 bis 28 Grad.

Der Sonnenschein währte in Österreich nur kurz. „Bereits im Laufe des Vormittags breiten sich Quellwolken und Regenschauer auf das gesamte Berg- und Hügelland aus“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Später erreichen kurze Wolkenbrüche auch das östliche Flachland. Dabei kommt es laut den Experten immer wieder zu Blitz und Donner.

Niederschlag am Nachmittag

Der Niederschlagsschwerpunkt liegt am Nachmittag voraussichtlich südlich des Alpenhauptkammes. „Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden lebhaft aus West“, so die Fachleute abschließend.