Mann (51) schießt sich bei Training selbst in den Fuß

Zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall kam es am Samstagnachmittag auf einem Schießstand im Bezirk Innsbruck-Land. Ein 51-Jähriger schoss sich im Zuge eines Trainings unabsichtlich selbst in den Fuß.

Ein 51-jähriger Mann hat sich am Samstagnachmmittag auf einem Schießstand im Bezirk Innsbruck-Land selbst angeschossen. Er war Teil einer sechsköpfigen Gruppe, welche dort gemeinsam mit einem 37-jährigen Coach aus Deutschland trainierte. „Nach bisherigem Erkenntnisstand gab er im Rahmen des Waffenhandlings versehentlich einen Schuss ab und traf dabei sich selbst“, so die Beamten der Polizeiinspektion Kematen in Tirol.

Im Krankenhaus behandelt

Im Zuge dessen zog sich der Mann eine Verletzung am Fuß zu. „In weiterer Folge wurde er privat in die Klinik Innsbruck transportiert“, so die Polizisten weiter. „Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.06.2026 um 06:18 Uhr aktualisiert