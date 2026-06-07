Zwei Tote und ein überlebendes Kind nach Zugunglück: Neue Details

Ein Zugunfall im Bezirk Zwettl erschüttert Niederösterreich. Bei der Kollision eines Autos mit einem Zug der Franz-Josefs-Bahn kamen zwei Menschen ums Leben. Ihre fünfjährige Tochter überlebte schwer verletzt.

Es kam zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Zug. Zwei Menschen starben, ein kleines Kind wurde schwer verletzt.

Es kam zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Zug. Zwei Menschen starben, ein kleines Kind wurde schwer verletzt.

Nach dem schweren Zugunglück bei Allentsteig im Bezirk Zwettl werden nun immer mehr Details bekannt. Wie 5 Minuten berichtet hat kam es am Samstagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Zug, hier zu lesen: Zug erfasst Auto in Niederösterreich: Zwei Tote, Kind überlebt schwerverletzt. Zwei Erwachsene verloren ihr Leben, ihr fünfjährige Tochter überlebte den Unfall schwer verletzt.

Stundenlange Bergungsarbeiten

Die Bergung der beiden Elternteile dauerte laut Medienberichten mehrere Stunden. Mehrere Feuerwehren aus der Region standen im Einsatz, darunter die Feuerwehren Thaua, Allentsteig, Göpfritz an der Wild und Schwarzenau. Lediglich die fünfjährige Tochter konnte lebend aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde das schwer verletzte Kind mit einem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Lokführer erlitt schweren Schock

Der Lokführer des Zuges blieb bei dem Unglück körperlich unverletzt. Die psychischen Folgen des Ereignisses sind jedoch enorm. Er erlitt einen schweren Schock und wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut. Wie genau es zu der folgenschweren Kollision gekommen ist, wird derzeit von den Behörden untersucht.

Große Trauer in Allentsteig

Besonders groß ist die Betroffenheit in Allentsteig selbst. Die Familie war vor einigen Jahren in die niederösterreichische Garnisonsstadt gezogen und galt als sehr beliebt. Nach der Tragödie herrschen Fassungslosigkeit und Trauer. Viele Menschen können kaum glauben, was passiert ist. Zurück bleibt nicht nur der Verlust zweier Menschenleben, sondern auch das Schicksal eines kleinen Mädchens, das seine Eltern verloren hat.

Bahnübergang war bereits mehrfach Unfallort

Zusätzliche Fragen wirft die Unfallstelle selbst auf. Die Bahnkreuzung auf der Landesstraße L75 war bereits in der Vergangenheit Schauplatz schwerer Unfälle. Im Jahr 2015 kam dort ein 49-jähriger Lokführer ums Leben, als ein Zug mit einem Sattelschlepper kollidierte. Vier Jahre später wurde an derselben Stelle ein Auto von einem Zug erfasst. Damals hatte der Lenker großes Glück und blieb unverletzt, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. Ob die Vorgeschichte der Kreuzung bei den laufenden Ermittlungen eine Rolle spielen wird, ist derzeit noch offen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.06.2026 um 06:30 Uhr aktualisiert