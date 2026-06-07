Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Frontalcrash und Verletzten

Eine Autofahrerin flüchtete vor einer Polizeikontrolle und verlor kurz darauf die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Flucht endete in einem Kreisverkehr mit einem Frontalcrash, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden.

Im Zuge ihrer Flucht fuhr sie entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Einfahrt eines Kreisverkehrs ein. Dort kam es zu einer Frontalkollision.

Im Zuge ihrer Flucht fuhr sie entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Einfahrt eines Kreisverkehrs ein. Dort kam es zu einer Frontalkollision.

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Samstagabend in Frastanz ereignet. Auslöser war offenbar eine Flucht vor einer Polizeikontrolle, die nur wenige Minuten später in einem schweren Zusammenstoß endete.

Fahrerin ignoriert Polizeikontrolle

Gegen 23.10 Uhr wollte eine Polizeistreife im Walgau ein Fahrzeug anhalten und kontrollieren. Die Lenkerin reagierte jedoch nicht auf die Anhaltezeichen und setzte ihre Fahrt fort. Während der eingeleiteten Fahndung verlor die Polizei das Fahrzeug zunächst aus den Augen. Kurz darauf ging jedoch die Meldung über einen Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehrs an der Bahnhofstraße in Frastanz ein.

Frontalzusammenstoß im Kreisverkehr

Die Ermittlungen ergaben, dass die Frau offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein dürfte. Im Zuge ihrer Flucht fuhr sie entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Einfahrt eines Kreisverkehrs ein. Dort kam es zu einer Frontalkollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Auto. Im Fahrzeug des Unfallgegners befanden sich insgesamt fünf Personen. Bei dem Zusammenstoß wurden die mutmaßliche Unfallverursacherin sowie zwei Insassen des anderen Fahrzeugs verletzt. Alle Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnten sie das Krankenhaus wieder verlassen.

Kein Führerschein und positiver Drogentest

Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass die Frau nicht über eine gültige Lenkberechtigung verfügte. Zusätzlich verlief ein durchgeführter Speichelvortest positiv auf THC und Kokain. Ob die Frau tatsächlich unter Drogeneinfluss gefahren ist, müssen weitere Untersuchungen zeigen.