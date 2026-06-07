Gesunde Gebärmutter entfernt: Streit um Entschädigung

Der Fall sorgte österreichweit für Aufsehen: Nach einer falschen Krebsdiagnose wurde einer Frau in Linz eine gesunde Gebärmutter entfernt. Mehr als ein Jahr später gibt es weiterhin keine Einigung.

Im Fall einer Frau, der nach einer fehlerhaften Krebsdiagnose eine gesunde Gebärmutter entfernt wurde, 5 Minuten hat berichtet, ist eine außergerichtliche Lösung vorerst gescheitert. Die Vergleichsgespräche zwischen der Patientin und dem Kepler Universitätsklinikum (KUK) Linz konnten nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Damit bleibt einer der aufsehenerregendsten Medizinfälle der vergangenen Jahre weiterhin ungeklärt.

Entschädigungsangebot sorgt für Streit

Nach Angaben des Rechtsvertreters der Betroffenen wurde der Frau eine Entschädigung von 70.000 Euro angeboten. Aus Sicht der Patientin und ihres Anwalts sei jedoch noch nicht absehbar, welche gesundheitlichen und persönlichen Folgen die Operation langfristig haben werde. Besonders kritisch sieht die Betroffene laut ihrem Rechtsvertreter, dass bislang kein Fehler eingestanden worden sei.

Klinik verweist auf seltene Komplikation

Das Kepler Universitätsklinikum hält an seiner bisherigen Darstellung fest. Demnach sei es im Zuge der pathologischen Untersuchung zu einer äußerst seltenen Verwechslung beziehungsweise Kontamination gekommen. Nach Angaben des Krankenhauses seien die internen Abläufe überprüft und zusätzliche Schulungen durchgeführt worden. Gleichzeitig betont die Klinik, dass derartige Vorfälle trotz hoher Qualitätsstandards niemals völlig ausgeschlossen werden könnten. Parallel zu den zivilrechtlichen Gesprächen laufen weiterhin Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Dabei wird geprüft, ob der Verdacht einer fahrlässigen Körperverletzung vorliegt. Ein Abschluss des Verfahrens steht derzeit noch aus.

Schwere Folgen für die Betroffene

Für die Frau hatte die Operation weitreichende Konsequenzen. Neben den körperlichen Auswirkungen belasten sie laut ihrem Anwalt auch die psychischen und beruflichen Folgen des Vorfalls. Gerade deshalb sei es schwierig, den tatsächlichen Schaden bereits jetzt vollständig zu beziffern. Aus Sicht der Patientin gehe es nicht nur um eine finanzielle Entschädigung, sondern auch um die Aufarbeitung dessen, was geschehen ist.