11 Euro fürs Teilen einer Pizza? Diese Regel spaltet die Gäste

Ein Aufschlag von 11 Euro fürs Teilen einer Pizza sorgt in Oberösterreich für Diskussionen. Der Betreiber einer Pizzeria erklärt nun, warum er sich zu diesem ungewöhnlichen Schritt entschlossen hat.

Wer eine Pizza mit einer zweiten Person in einem oberösterreichischen Restaurant teilen möchte, muss einen Aufpreis von 11 Euro bezahlen.

Wer eine Pizza mit einer zweiten Person in einem oberösterreichischen Restaurant teilen möchte, muss einen Aufpreis von 11 Euro bezahlen.

Eine Regel in einer Pizzeria in Oberösterreich beschäftigt derzeit zahlreiche Gäste in sozialen Netzwerken. Der Grund: Wer eine Pizza mit einer zweiten Person teilen möchte, muss einen Aufpreis von 11 Euro bezahlen. Während einige Verständnis für die Entscheidung zeigen, halten andere die Regelung für überzogen.

Ungewöhnlicher Hinweis auf der Speisekarte

In dem Lokal wird der Aufpreis offen kommuniziert. Gäste werden darauf hingewiesen, dass für das Teilen einer Pizza zusätzliche Kosten anfallen. Der Betreiber betont jedoch, dass es dabei nicht einfach um einen leeren Teller gehe. Vielmehr seien wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend gewesen, so aus einem Bericht der Heute. Nach Angaben des Gastronomen habe es in der Vergangenheit immer wieder Situationen gegeben, in denen größere Gruppen nur wenig konsumierten, gleichzeitig aber über längere Zeit Plätze belegten. Gerade in stark frequentierten Zeiten stelle das für Gastronomiebetriebe eine Herausforderung dar. Sitzplätze, Serviceleistungen und Personal würden Kosten verursachen, unabhängig davon, wie viel letztlich bestellt werde.

Debatte über Fairness

Die Regel hat inzwischen eine breite Diskussion ausgelöst. Befürworter argumentieren, dass Restaurants wirtschaftlich arbeiten müssen und jeder belegte Platz Kosten verursacht. Kritiker sehen den Aufpreis hingegen als unfreundliches Signal gegenüber Gästen, die gemeinsam essen möchten oder kleinere Portionen bevorzugen.