Kroatien schafft Mautstationen ab: Das ändert sich für Urlauber

Wer mit dem Auto nach Kroatien fährt, muss sich auf eine große Veränderung einstellen. Das beliebte Urlaubsland schafft die klassischen Mautstationen ab und setzt künftig auf ein digitales System. Ziel: Weniger Wartezeiten.

Viele Österreicher planen bereits ihren Sommerurlaub in Kroatien. Doch wer künftig mit dem Auto ans Meer fährt, muss sich auf einige Änderungen einstellen: Das beliebte Urlaubsland schafft seine klassischen Mautstationen schrittweise ab. Das Ziel dahinter ist klar: weniger Stau, weniger Wartezeiten und eine einfachere Bezahlung auf den Autobahnen, vor allem an den Grenzen.

Schranken sollen verschwinden

Bislang mussten Autofahrer an den kroatischen Autobahnen oft an Mautstationen anhalten, ein Ticket ziehen oder bezahlen. Gerade in der Hauptreisezeit sorgte das regelmäßig für lange Wartezeiten. Künftig soll die Maut dank der automatischen Nummernschilderkennung erfasst werden. Fahrzeuge werden dabei über Kameras und moderne Kennzeichenerkennung registriert. Rund 212 Mautportale und 1744 Kameras sorgen dann dafür, dass das Anhalten nicht mehr notwendig ist. Der Betrag kann dann einfach im Nachhinein abgerechnet werden.

So funktioniert das neue System

Autofahrer mit Motorrädern und Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen können ihr Kennzeichen vor der Reise online registrieren und eine Zahlungsmethode hinterlegen, so aus einem Bericht der Krone. Wer das nicht vorab erledigt, soll die Registrierung auch vor Ort über spezielle Spuren nachholen können. Alternativ wird es weiterhin eine elektronische Mautbox geben, die im Fahrzeug angebracht wird und die Gebühren automatisch abrechnet. Für Lkw, Busse und andere Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ist die Mautbox verpflichtend.

Wann die Umstellung beginnt

Für den Sommer 2026 ändert sich noch nichts. Die Einführung des neuen Systems startet erst ab Herbst 2026. Zunächst wird die Autobahn A3 zwischen Zagreb und Lipovac umgestellt. Schritt für Schritt soll das System anschließend auf das gesamte Autobahnnetz ausgeweitet werden. Ab 1. März 2027 soll die digitale Maut dann landesweit gelten. Vor allem an starken Reisetagen hoffen viele Urlauber auf eine spürbare Entlastung. Gerade an großen Mautstellen kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu langen Wartezeiten.