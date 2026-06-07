„Es war sein größter Wunsch“: Schwer kranker Vater erlebt Hochzeit der Tochter

Die Hochzeit seiner Tochter zu erleben, war für Harry alles andere als selbstverständlich. Der schwer kranke Familienvater lebt in einem Pflegezentrum und ist auf Betreuung angewiesen. Nun ging sein größter Wunsch in Erfüllung.

Als Liane ihre Hochzeit plante, gab es für sie einen Wunsch, der wichtiger war als Blumen, Musik oder das perfekte Fest: Ihr Vater Harry sollte dabei sein. Trotz seiner schweren Erkrankung wollte er den großen Tag seiner Tochter miterleben. Dank der Unterstützung des Vereins Rollende Engel wurde genau dieser Herzenswunsch Wirklichkeit.

Schwere Krankheit veränderte das Leben

Harry ist Vater von zwei Töchtern und mittlerweile vierfacher Großvater. Seine Familie beschreibt ihn als lebensfrohen Menschen, der stets für andere da war. Vor einigen Jahren erhielt er jedoch eine Diagnose, die sein Leben grundlegend veränderte. Seitdem lebt er in einem Pflegezentrum und ist rund um die Uhr auf Betreuung angewiesen. Als seine Tochter Liane ihre Hochzeit plante, stand für sie eines fest: Ihr Vater sollte diesen besonderen Tag mit ihr erleben können.

Ein Wunsch wird möglich

Die Familie wandte sich an den Verein Rollende Engel, der schwer kranken Menschen letzte Wünsche erfüllt und besondere Erlebnisse ermöglicht. Schon bald stand fest: Der Einsatz kann stattfinden. Am Hochzeitstag holten die ehrenamtlichen Wunscherfüller Anja und Florian, Harry mit einem Spezialfahrzeug ab. Die Vorfreude war ihm bereits bei der Ankunft anzusehen.

Der größte Wunsch des Vaters

Während der Fahrt erzählte Harry, was ihm besonders am Herzen lag. Er wollte seine Tochter selbst zum Standesamt begleiten. Ein Wunsch, der viele Menschen selbstverständlich erscheinen mag, für ihn aber alles bedeutete. Als die Familie im Burggarten zusammentraf, flossen bereits die ersten Freudentränen. Dann kam der Augenblick, auf den alle gewartet hatten. Die Braut erschien in ihrem weißen Kleid und ging direkt auf ihren Vater zu. „Ihre Augen funkeln und sie ist glücklich. Sie kommt zu ihrem Papa an die Trage heran, reicht ihm die Hand. Sie sehen sich an und haben nasse Augen. Wir hören die Musik im Saal und beschließen, nun unseren Fahrgast langsam neben seiner Tochter in den Saal zu bringen. “, erzählt der Verein. Gemeinsam betraten sie den festlich geschmückten Trauungssaal. Langsam, Seite an Seite. Für Harry wurde in diesem Moment ein Traum wahr. Trotz seiner Krankheit konnte er seine Tochter begleiten und an ihrer Seite sein, als sie ihrem zukünftigen Ehemann das Jawort gab.

Freude, die bleibt

Nach der Trauung wurde gemeinsam gefeiert, fotografiert und gelacht. Für einige Stunden rückten Krankheit und Sorgen in den Hintergrund. Harry genoss die Zeit mit seiner Familie, gratulierte dem Brautpaar persönlich und verbrachte den restlichen Tag mit seinen Liebsten. Für die Familie bleibt dieser Tag eine Erinnerung, die niemand mehr nehmen kann. Und für Harry ging ein Wunsch in Erfüllung, der ihm besonders wichtig war: Er konnte seine Tochter an einem der schönsten Tage ihres Lebens begleiten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.06.2026 um 11:02 Uhr aktualisiert