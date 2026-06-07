Experten warnen vor Fake-Gewinnspiel auf WhatsApp

Pünktlich zum Sommerbeginn kursiert auf WhatsApp wieder ein vermeintliches Bier-Gewinnspiel. Doch hinter dem verlockenden Angebot steckt eine perfide Betrugsmasche. Experten mahnen zur Vorsicht.

Zu schön, um wahr zu sein: Bei dem Bier-Gewinnspiel handelt es sich um eine gemeine Betrugsmasche.

Zu schön, um wahr zu sein: Bei dem Bier-Gewinnspiel handelt es sich um eine gemeine Betrugsmasche.

Die Informationsplattform Watchlist Internet warnt aktuell vor der Rückkehr einer altbekannten Phishing- und Abofalle. Gemeint ist ein vermeintliches Bier-Gewinnspiel. Auch 5 Minuten berichtete im Vorjahr. Offenbar ist die betrügerische Verlosung nun erneut in Umlauf gelangt, wobei die Cyberkriminellen ihr Angebot diesmal sogar noch breiter aufgestellt haben. So wartet heuer nicht nur eine Kühlbox voll Stiegl-Bier, sondern auch ein Gösser Sommer-Mixpaket mit Kühlbox, ein Ottakringer 12er-Pack mit Fan-Glas-Set, ein Egger Biergarten-Set mit Flaschenkühler sowie eine Spar Geschenkkarte 120 €. Jedoch steht keines der genannten Unternehmen in Zusammenhang mit den angeblichen Gewinnspielen. Es handelt sich nämlich um eine Betrugsmasche.

Kettenbrief auf WhatsApp

Die Masche verbreitet sich rasant über Messenger-Dienste, da die Teilnahme an der Bier-Lotterie an eine Bedingung geknüpft ist: Wer gewinnen will, muss nämlich einen Einladungslink an Kontakte im eigenen Bekanntenkreis weiterleiten. Im nächsten Schritt verlangen die Betrüger dann persönliche Daten, wie die Adresse und Kreditkartendetails. Angeblich für die Lieferung des Preises. Aber: Auf diese Weise wurde den Opfern im Vorjahr stattdessen heimlich ein teures Abonnement untergejubelt. Die Fachleute von Watchlist Internet rechnen damit, dass die Betrugsmasche heuer ähnlich abläuft und warnen ausdrücklich vor einer Teilnahme.

Warst du schon einmal Opfer eines gefälschten Gewinnspiels? Ja, ich bin schon darauf hereingefallen. Nein, aber ich bin immer wachsam. Ich prüfe Gewinnspiele immer genau. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal