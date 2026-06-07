Experten warnen vor Fake-Gewinnspiel auf WhatsApp
Pünktlich zum Sommerbeginn kursiert auf WhatsApp wieder ein vermeintliches Bier-Gewinnspiel. Doch hinter dem verlockenden Angebot steckt eine perfide Betrugsmasche. Experten mahnen zur Vorsicht.
Die Informationsplattform Watchlist Internet warnt aktuell vor der Rückkehr einer altbekannten Phishing- und Abofalle. Gemeint ist ein vermeintliches Bier-Gewinnspiel. Auch 5 Minuten berichtete im Vorjahr. Offenbar ist die betrügerische Verlosung nun erneut in Umlauf gelangt, wobei die Cyberkriminellen ihr Angebot diesmal sogar noch breiter aufgestellt haben. So wartet heuer nicht nur eine Kühlbox voll Stiegl-Bier, sondern auch ein Gösser Sommer-Mixpaket mit Kühlbox, ein Ottakringer 12er-Pack mit Fan-Glas-Set, ein Egger Biergarten-Set mit Flaschenkühler sowie eine Spar Geschenkkarte 120 €. Jedoch steht keines der genannten Unternehmen in Zusammenhang mit den angeblichen Gewinnspielen. Es handelt sich nämlich um eine Betrugsmasche.
Kettenbrief auf WhatsApp
Die Masche verbreitet sich rasant über Messenger-Dienste, da die Teilnahme an der Bier-Lotterie an eine Bedingung geknüpft ist: Wer gewinnen will, muss nämlich einen Einladungslink an Kontakte im eigenen Bekanntenkreis weiterleiten. Im nächsten Schritt verlangen die Betrüger dann persönliche Daten, wie die Adresse und Kreditkartendetails. Angeblich für die Lieferung des Preises. Aber: Auf diese Weise wurde den Opfern im Vorjahr stattdessen heimlich ein teures Abonnement untergejubelt. Die Fachleute von Watchlist Internet rechnen damit, dass die Betrugsmasche heuer ähnlich abläuft und warnen ausdrücklich vor einer Teilnahme.
Warst du schon einmal Opfer eines gefälschten Gewinnspiels?
Was du tun kannst, wenn du auf das Gewinnspiel reingefallen bist
- Erstatte Anzeige bei der Polizei.
- Sperre deine Kreditkarte und kontaktiere deinen Anbieter für eine Rückbuchung.
- Überprüfe deine Kontoauszüge regelmäßig auf verdächtige Abbuchungen.
- Lass dich nicht einschüchtern: Du bist rechtlich nicht zur Zahlung verpflichtet – auch nicht bei Mahnungen.
- Bleib wachsam: Du wirst wahrscheinlich weitere Betrugsversuche erhalten.