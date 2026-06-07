Auto stürzt in Bach: Fünf Verletzte bei schwerem Unfall auf B166

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B166 hat am Samstagabend einen Großeinsatz ausgelöst. Ein Auto durchbrach ein Brückengeländer und stürzte in den Gosaubach. Fünf Menschen wurden verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Abend des 6. Juni auf der B166 im Bereich Gosauzwang ereignet. Ein Auto kam von der Straße ab, durchbrach ein Brückengeländer und stürzte in den Gosaubach. Das Fahrzeug blieb auf der Seite liegend im Bachbett stehen. Im Auto befanden sich mehrere Personen.

Ersthelfer setzten Rettungskette in Gang

Nachkommende Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Kurz darauf rückte ein Großaufgebot von Rettung, Notarzt, Polizei und Feuerwehr zur Unfallstelle aus. Im Einsatz standen unter anderem die Feuerwehren Hallstatt, St. Agatha und Bad Goisern.

Fünf Menschen verletzt

Gemeinsam mit Ersthelfern gelang es den Einsatzkräften, alle Personen aus dem Fahrzeug zu befreien. Über eine Leiter wurden die Verletzten über die Ufermauer in Sicherheit gebracht. Feuerwehrarzt, Notarzt und Sanitäter übernahmen anschließend die medizinische Erstversorgung. Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach der Rettung der Verletzten begann die Bergung des schwer beschädigten Fahrzeugs. Mit dem Kran des schweren Rüstfahrzeugs der Feuerwehr St. Agatha wurde das Auto aus dem Bach gehoben. Anschließend wurde das Unfallwrack an einen Abschleppdienst übergeben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.