Biker stürzt nach Ausweichmanöver: Autolenker flüchtet

Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag in Niederndorf bei einem Ausweichmanöver gestürzt und verletzt worden. Auslöser soll ein weißes Auto gewesen sein, dessen Lenker nach dem Unfall weiterfuhr.

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht beschäftigt derzeit die Polizei in Tirol. In Niederndorf kam ein Motorradfahrer zu Sturz, nachdem ein bislang unbekannter Auto-Lenker unmittelbar vor ihm auf die Fahrbahn eingefahren sein soll.

Auto fährt vor Motorrad auf die Straße

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, dem 7. Juni 2026, gegen 11.20 Uhr auf der Walchseestraße (B172). Ein 56-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Berchtesgadener Land war mit seinem Motorrad von Niederndorf in Richtung Oberaudorf unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr im Bereich einer Tankstellenausfahrt plötzlich ein weißes Auto auf die Bundesstraße ein. Um eine Kollision zu verhindern, leitete der Motorradfahrer sofort ein Ausweichmanöver ein.

Motorradfahrer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Dabei verlor der 56-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades am linken Fuß. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der Mann in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch nicht bekannt ist. Der Lenker des weißen Autos hielt nach dem Vorfall nicht an. Stattdessen setzte er seine Fahrt auf der Walchseestraße in Richtung Niederndorf fort. Die Polizeiinspektion Niederndorf hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059 133 7216 zu melden.