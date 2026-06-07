Tragödie am Berg: Ungesicherter Kletterer tödlich verunglückt

Am Untersberg kam es am Sonntagvormittag zu einem tragischen Unglück. Ein junger Kletterer rutschte in steilem Gelände aus und stürzte ab. Er verlor sein Leben.

Auf dem Untersberg in den Berchtesgadener Alpen kam es am Sonntagvormittag (7. Juni) zu einem tödlichen Unglück. Wie Maria Riedler von der Bergrettung Salzburg bekannt gab, verunglückte ein junger Deutscher beim Zustieg zu einer Kletterroute am Untersberg tödlich.

Ungesichert abgerutscht

Doch war ist passiert? Die Bergrettung Grödig bekam Sonntag um 11 Uhr die Alarmierung zu einem Absturz am Dopplersteig. Ein Kletterer war auf der Höhe des Zeppezauerhauses am Untersberg in steilem Gelände ausgerutscht und tödlich abgestürzt. „Der Kletterer war im Zustieg und leider nicht gesichert“, so der Einsatzleiter der Bergrettung Grödig, Thomas Hettegger. Das Team des Polizeihubschraubers übernahm die Bergung, die Bergrettung Grödig stand in Einsatzbereitschaft.