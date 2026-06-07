Geländer bricht bei Wanderung: 85-Jährige stürzt mehrere Meter ab

Bei einer Wanderung am Rafflersteig in Tirol ist eine 85-Jährige nach dem Bruch eines Geländers abgestürzt. Dank zweier Ersthelfer konnte sie gesichert und von der Bergrettung sowie einem Notarzthubschrauber geborgen werden.

Die 85-Jährige stürzte dadurch mehrere Meter in steiles Gelände ab und konnte sich nur mit großer Kraft an einem dünnen Baum festhalten, wodurch ein weiterer Absturz verhindert wurde.

Die 85-Jährige stürzte dadurch mehrere Meter in steiles Gelände ab und konnte sich nur mit großer Kraft an einem dünnen Baum festhalten, wodurch ein weiterer Absturz verhindert wurde.

Am Vormittag des 7. Juni 2026 kam es am Rafflersteig bei Volders in Tirol zu einem gefährlichen Wanderunfall. Zwei Österreicherinnen im Alter von 85 und 61 Jahren waren in Richtung Schloss Friedberg unterwegs, als die ältere Frau sich gegen ein Holzgeländer lehnte, das plötzlich nachgab.

85-Jähriger Frau stürzte ab

Die 85-Jährige stürzte dadurch mehrere Meter in steiles Gelände ab und konnte sich nur mit großer Kraft an einem dünnen Baum festhalten, wodurch ein weiterer Absturz verhindert wurde. Ihre Begleiterin reagierte sofort, kletterte zu ihr hinab und sicherte die Frau zunächst in einer stabileren Position.

61-Jährige holte Hilfe

Da Hilferufe zunächst ungehört blieben, stieg die 61-Jährige wieder zum Weg auf, um Unterstützung zu holen. Dabei traf sie auf einen 28-jährigen Mann, der umgehend den Notruf absetzte und gemeinsam mit ihr zur Unfallstelle zurückkehrte. Kurz darauf kam zusätzlich ein 44-jähriger Passant hinzu. Die beiden Männer stiegen zur Verletzten ab und hielten sie bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest.

Rettungseinsatz

Die Bergrettung Wattens sowie der Notarzthubschrauber „Christophorus 1“ übernahmen schließlich die Bergung und brachten die 85-Jährige ins Krankenhaus Hall. Sie erlitt einen Armbruch sowie mehrere Schürfwunden. Dank des raschen und beherzten Eingreifens der Ersthelfer konnte ein weiterer Absturz verhindert und die Frau rechtzeitig gesichert werden.