Aus Betreuungseinrichtung vermisst: Frau auf Fahrbahn gefunden

Eine 55-Jährige aus einer Betreuungseinrichtung im Bezirk Linz-Land wurde am 6. Juni als abgängig gemeldet. Nach kurzer Fahndung konnte sie in Neuhofen an der Krems auf der Fahrbahn stehend gefunden werden.

Die Einsatzkräfte brachten die 55-Jährige wohlauf zurück in die Betreuungseinrichtung. Hinweise auf eine Gefährdung oder Verletzungen lagen nicht vor.

Die Einsatzkräfte brachten die 55-Jährige wohlauf zurück in die Betreuungseinrichtung. Hinweise auf eine Gefährdung oder Verletzungen lagen nicht vor.

Im Bezirk Linz-Land (Oberösterreich) ist es am Abend des 6. Juni zu einem kurzen Sucheinsatz nach einer abgängigen Frau gekommen. Gegen 21.50 Uhr meldete ein Pfleger einer Betreuungseinrichtung, dass eine 55-jährige Bewohnerin seit etwa 21 Uhr nicht mehr auffindbar sei.

Vermisste Frau auf Fahrbahn gefunden

Die Polizei leitete daraufhin umgehend eine Fahndung ein. Bereits nach kurzer Zeit konnte die Frau im Gemeindegebiet von Neuhofen an der Krems lokalisiert werden. Sie wurde dort auf der Fahrbahn stehend angetroffen. Die Einsatzkräfte brachten die 55-Jährige wohlauf zurück in die Betreuungseinrichtung. Hinweise auf eine Gefährdung oder Verletzungen lagen nicht vor.